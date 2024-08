累計施術人数1万人突破！アメリスト「眉ダンディズム」

アメリストは、同社が運営するメンズ専用眉毛サロン「眉ダンディズム」が、2021年12月4日にオープンした大阪本町店と2023年12月4日にオープンした大阪天神橋六丁目店の2店舗の累計施術人数が1万人を突破しました。

アメリスト「眉ダンディズム」

■1万人が来店するメンズ専用眉毛サロン「眉ダンディズム」の5つのこだわり

1. お悩みに寄り添った丁寧なオーダーメイドカウンセリング

2. 施術中の時間を有効活用してしわケア/浮腫ケアを無料で実施

3. 国家資格保有者による施術とファーストクラスの接客

4. 完全予約制の個室施術

5. 絶対の自信があるから「技術保証&全額返金保証」

眉ダンディズムの施術事例1

眉ダンディズムの施術事例2

■店舗情報(大阪市内2店舗展開)

1.メンズ専用眉毛サロン 眉ダンディズム 大阪本町店

メンズ専用眉毛サロン眉ダンディズム大阪本町店の内観

所在地 : 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町2丁目1-1 RE-009(旧大金ビル)5b号室

最寄り駅 : 大阪メトロ四つ橋線 本町駅 徒歩5分

Google Maps:

https://goo.gl/maps/m5sEBwCZydTTp3Kn9

営業時間

平日 :11:00〜22:00/土日祝:9:00〜22:00

定休日:年末年始

2.メンズ専用眉毛サロン 眉ダンディズム 大阪天神橋六丁目店

メンズ専用眉毛サロン眉ダンディズム大阪天神橋六丁目店の内観

所在地 : 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋6丁目7-10, Gazelle Rio.6, 6階

最寄り駅 : 大阪メトロ谷町線 天神橋六丁目駅 徒歩1分

Google Maps:

https://goo.gl/maps/m5sEBwCZydTTp3Kn9

営業時間

平日 :11:00〜22:00/土日祝:9:00〜22:00

定休日:年末年始

