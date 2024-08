たった10秒でお酒がまろやかになる！VANTECH PRODUCTS「魔法のマドラー」シリーズ

「VANTECH PRODUCTS(ヴァンテックプロダクツ)」を展開するヴァンテックは、魔法のマドラー“220mm”・“170mm”魔法のタンブラー“78mm”魔法のぐい呑み“50mm&Φ8”を、オンラインギフトモール「PsyPre(サイプレ)」にて販売中です。

VANTECH PRODUCTS「魔法のマドラー」シリーズ

「VANTECH PRODUCTS(ヴァンテックプロダクツ)」を展開するヴァンテックは、魔法のマドラー“220mm”・“170mm”魔法のタンブラー“78mm”魔法のぐい呑み“50mm&Φ8”を、オンラインギフトモール「PsyPre(サイプレ)」にて販売中。

■販売場所

*最高のプレゼントに出会える場所「PsyPre」

PsyPreは単なるオンラインショップではなく、プレゼントを「探す」「購入する」「贈る」までの体験を一貫して提供することを目指しているECサイトです。

今回の初期リリースでは、「探す」「購入する」機能のみとなりますが、今後は、より良いギフト体験を提供できる更なるサービス拡充が予定されています。

■商品ラインナップ

取り扱い商品一覧

*魔法のマドラー220mm(ミラー仕上げ/ブラスト仕上げ)

9,900円(税込)

https://psypre.com/brands/IRfIuxLjcrEp6XqsJbT2/products/IRfIuxLjcrEp6XqsJbT226rsWXu758mbuOlIIEeN

*魔法のマドラー170mm(ミラー仕上げ/ブラスト仕上げ)

9,900円(税込)

https://psypre.com/brands/IRfIuxLjcrEp6XqsJbT2/products/IRfIuxLjcrEp6XqsJbT2FnjUMBmOk24EIFtMZ7Zp

*魔法のタンブラー78mm(ヘアライン仕上げ/ブラスト仕上げ)

17,600円(税込)

https://psypre.com/brands/IRfIuxLjcrEp6XqsJbT2/products/IRfIuxLjcrEp6XqsJbT2dErf2Lty97ZlOHLmQ8qV

*ステンレスタンブラー78mm(ヘアライン仕上げ/ブラスト仕上げ)

8,800円(税込)

https://psypre.com/brands/IRfIuxLjcrEp6XqsJbT2/products/IRfIuxLjcrEp6XqsJbT2fCejMH4PZJNpMjgn7OzD

*魔法のぐい呑み50mm&Φ8(サテン仕上げ)

16,280円(税込)

https://psypre.com/brands/IRfIuxLjcrEp6XqsJbT2/products/IRfIuxLjcrEp6XqsJbT2kUU8nER2yUwYmWL00mUv

■VANTECH PRODUCTSの商品の特徴

*飲み物のくちあたりをまろやかにする金属触媒

独自に開発した金属触媒加工により、たった10秒で飲み物の口当たりをまろやかにし、お酒であればまるで熟成したような味へと変化させることができます。

飲料であればコーヒーやお水、ジュースなど種類を問わず使用できるため、お酒を飲む人も飲まない人も使用できます。

商品の性能評価として、専門機関にて官能評価試験を実施しています。

(実施:味香り戦略研究所)

商品(220mm)を使用する事で酒類の味、香り、口当たりに変化が生じるか否かを専門家5名による官能評価にて検証しました。

評価の結果、アルコール中のネガティブな要素が軽減され、匂いの強さが増す・まろやかになるといった傾向から“飲みやすくなる”という可能性が示唆されました。

※強い(5)〜弱い(1)、濃い(5)〜(1)、まろやか(5)〜収斂味がある(1)、飲みにくい(5)〜飲みやすい(1)をそれぞれ5段階評価で表し、各項目の平均値を算出し比較しています。

*洗練されたデザイン

VANTECH PRODUCTSの商品は全てプロダクトデザイナーの秋田道夫氏にデザインしていただいています。

秋田氏はデバイスタイルの「一本用ワインセラー」、生活家電シリーズ「MA」またセキュリティゲートやLED式薄型信号機など幅広くデザインを手掛けるプロダクトデザイナーです。

*日本屈指の金属工芸のまち燕三条でつくられた確かな品質

VANTECH PRODUCTSの商品は全て日本屈指の金属加工のまち新潟県燕三条で製作されています。

その高い技術と長年にわたる金属加工の経験から他では真似できない高いクオリティの商品となっています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post たった10秒でお酒がまろやかになる!VANTECH PRODUCTS「魔法のマドラー」シリーズ appeared first on Dtimes.