社員や業務委託スタッフが利用可能！アロー「女性特有の健康課題に関する無料相談およびAMH無料検査」

アローは、健康経営プログラムをアップデートし、女性特有の健康課題に関する無料相談およびAMH無料検査を導入。

■対象者

社員や業務委託スタッフ、アルバイトスタッフ本人

および、社員、業務委託スタッフ、アルバイトスタッフの家族(恋人・パートナーも含む)

■取り組みの内容

(1)希望者に、女性特有の健康課題に関する相談窓口を無償で提供

(2)希望者に、AMH検査(卵子残数の推測のための血液検査)を無償で提供

※上記の取り組みは、すべて匿名での利用が可能です。

■アローについて

アローは、〈『なりたい』『したい』を持つ全ての人のために〉をテーマに掲げ、健康増進に関する事業を行なっている会社です。

現在従業員数十名と小規模ながら、社長をはじめ社員全員が理学療法士というのも特徴の一つ。

パーソナルトレーニングスタジオ、自費による保険外訪問リハビリテーション、企業での健康経営サポート、刑務所での受刑者に対する運動指導、老人ホームでのリハビリ環境のプロデュースなど、様々な取り組みを行なっています。

『健康経営優良法人2024 ブライト500』に4年連続で認定されており、健康経営に積極的に取り組んでいます。

