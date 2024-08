LUCKY industriesは、POLBANシリーズ最新作「POLBAN MORE」(ポルバン モア)を発表しました。

LUCKY industries「POLBAN MORE」

対象月齢:腰がすわった乳児期(7ヵ月頃)〜48ヵ月(体重20kg)まで

(対面抱っこは24ヵ月まで)

※抱っこひもとしての対象年月

仕様 :対面抱っこ、腰抱っこ、バッグ

価格 :税込11,000円

色 :ブラック

〈予約受付/8月1日(木)〜31日(土)〉

ラッキーベイビーストア楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/luckybabygoods/p0650/

〈先行発売/9月1日(日)〜〉

・ラッキーベイビーストア本店

・ラッキーベイビーストア楽天市場店

・LUCKY BABY STORE JIYUGAOKA(ラッキーベイビーストア 自由が丘)

〈一般販売予定/10月1日(火)以降順次発売〉

全国のベビー専門店

LUCKY industriesは、POLBANシリーズ最新作「POLBAN MORE」(ポルバン モア)を発表!

事前受付は2024年8月1日(木)から、先行販売は直営店で2024年9月1日(日)からスタートしました。

2024年10月1日(火)以降、全国のベビー専門店で販売予定です。

■「POLBAN MORE」とは

抱っこひもとバッグが融合した、今までにない快適さを楽しむことができるPOLBANシリーズの最新作です。

お子さまを抱き下ろすときにさっと行える「手軽さ」と、育児グッズをしっかり収納できる「便利さ」で、「抱っこもバッグも気軽にスタイリッシュに」。

あらゆるシーンで自由に切り替えられます。

さらに、思い出が詰まった抱っこひもをボディバッグとしてずっと使い続けられる「サステナブル」な抱っこひもです

■乗せおろしが簡単

「バッグに乗せるだけ」の簡単抱っこ。

日本製の滑り止めシート「東レ・MILCOT(R)」を採用し、抱っこが驚くほど安定します。

複雑な別パーツも不要なので、さっと乗せおろしできます。

乗せおろしが頻繁に行われる歩き始めのお子さまとのお出かけにも大活躍します。

■普段使いのバッグとして

約4.2Lの大容量収納構造です。

おむつや600mlのペットボトル、お財布や携帯などをたっぷり収納。

小物が多い育児グッズなので、ファスナー付きのメインポケットや、サッと物を取り出せるストレッチメッシュポケットなど、仕分けが多くなっています。

さらに、お子さまがバッグに乗っても収納スペースを圧迫しにくいので、スムーズにモノを取り出せるなど、ユーザビリティを追求したバッグ構造です。

■ママ・パパとの共有使い

ママとパパが一緒に育児に取り組めるよう、ママ・パパの共有使いにこだわりました。

シンプルに使える「ユニセックスデザイン」、肩ベルトの調節だけで共有できる「シンプル構造」。

さっと抱っこを交代できるので、お出かけ時も便利です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ユーザビリティを追求したバッグ構造!LUCKY industries「POLBAN MORE」 appeared first on Dtimes.