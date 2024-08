歯みがきの情報サイト「みがこうネット」でクイズに挑戦！日本歯磨工業会『歯みがきクイズキャンペーン』

日本歯磨工業会は、「歯みがき」に関するお役立ち情報を親しみやすく発信する啓発サイト「みがこうネット」にて『クイズに答えて「歯カセ」になろう!歯みがきクイズキャンペーン』を2024年8月1日(木)〜10月31日(木)の期間で実施中です。

日本歯磨工業会『歯みがきクイズキャンペーン』

■クイズに答えて「歯カセ」になろう!歯みがきクイズキャンペーン 概要

日本歯磨工業会サイトと歯みがき啓発サイト「みがこうネット」内から出題する歯みがきに関するクイズ5問に全問正解すると抽選で100名様にオリジナル図書カードをプレゼント。

5問正解するまで何度でも挑戦でき、挑戦を重ねるたびに歯みがきについて詳しくなれます。

実施期間: 2024年8月1日(木)〜10月31日(木)

賞品 : 全問正解者の中から抽選で100名様に

オリジナル図書カード(500円分)をプレゼント

応募 : お一人様1回

発表 : 当選者の発表は2024年11月の賞品の発送をもって代えさせていただきます。

URL :

https://www.hamigaki.gr.jp/hamigaki2/campaign/quiz.html

※8月1日から2024年度の応募画面が表示されます。

■歯みがき啓発サイト『みがこうネット』の人気コンテンツを紹介

・「パパ・ママ・キッズ歯育て講座」妊婦さんや0才〜6才のこどもの歯みがき方法を伝授

・「歯みがき電話」歯をみがき始めたお子さまが喜んで歯みがきするようになるコンテンツ

・「がんばれ!みがく君」サラリーマンのみがく君が繰り広げる熱血・ドタバタ歯みがきアニメ

・「年代別お口のケアのコツ」世代別のお口のケアのコツを手早く楽しく紹介

・「シニア講座」シニアの歯に起こることやお口から元気になる健康法をやさしく解説

「みがこうネット」は、赤ちゃんからシニア世代までみんなで普段から取り組める「歯みがき」やお口のケアに関するお役立ち情報をやさしく楽しく提供し、お口からの健康づくりを提案。

