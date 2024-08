一風堂など5ショップ初出店！アトレ亀戸「増床リニューアルオープン」

アトレ亀戸は、2024年9月12日(木)、開業45年以来初となる増床リニューアルオープンをします。

アトレ亀戸「増床リニューアルオープン」

2006年にアトレに生まれ変わって以来、『新・下町スタイル』をコンセプトとして、都心のスタイリッシュなセンスと下町のカジュアルな雰囲気を併せ持つ駅ビルとして営業してきました。

今回のリニューアルオープンでは、電車を利用されるお客様はもちろん、バスを利用のお客様にとっても入館しやすい館となり、亀戸駅の玄関口として周辺の活性化に寄与します。

これまでの親しみやすさはそのままに、亀戸の暮らしに寄り添い、これまで以上に豊かで充実した毎日が届けられます。

■開業ビジュアルはIllustratorアイハラチグサ氏を起用

ティザービジュアル・メインビジュアルを制作することでオープンまでの時間を「砂時計」と捉え“待つこと=何か起こること”へのワクワク感、変わることへの期待感を生み出しました。

砂時計の中のものが一気にはじけ、ついにオープンする華やかさを演出しました。

アトレ亀戸には魅力的なすべてのものがそろったことを伝え、暮らしが華やいでいくことを表現しています。

≪Illustrator:アイハラチグサ≫

visiontrack所属。

公募展のファイナリスト選出をきっかけにイラストレーターとして活動を始める。

水彩やアクリル絵の具、コラージュを組み合わせた手法で描き、キャラクターデザインや雑誌イラスト、商業施設の広告等を手掛ける。

■NEWオープンショップピックアップ

NEWオープン20ショップのうち、飲食・物販の5ショップがアトレ初出店

●1階 一風堂【ラーメン】

1985年福岡市・大名で創業したとんこつラーメン店「一風堂」。

とんこつの風味、旨味をしっかり抽出した、まろやかでなめらかなスープに、 心地よい噛み応えの細麺を合わせた「一風堂」のとんこつラーメンは、 日本国内のみならず世界中の方に愛されています。

●1階 カフェ 山と海と太陽【カフェ・ファストフード】

カフェ山と海と太陽はモスバーガーがプロデュースする「美味しいコーヒーとハンバーガー」が楽しめるカフェになります。

バリエーション豊かなカフェドリンクやハンバーガー、スイーツなどのカフェメニューを楽しめます。

各時間帯、それぞれのシーンに合わせて利用できるカフェです。

●1階 ぎんざ空也 空いろ【和菓子】

銀座に店を構える老舗和菓子屋「空也」の五代目が「あんこを世界へ」の想いから立ち上げたブランド「空いろ」。

素材や餡へのこだわりはそのままに、若い方や海外の方等、餡に親しみのない方にも手に取りやすい餡のお菓子を提案しています。

限定商品として「あんこソフトクリーム」を常設でいつでも食べられるショップです。

●2階 AKOMEYA TOKYO【食物販・生活雑貨】

こだわりの日本の食、それに欠かすことのできない食道具を中心に1,500種類を超える品揃え。

店頭では毎月、日本の暮らし、四季や旬を感じられるフェアを開催し、豊かな暮らしを楽しむための様々な新商品を提案。

AKOMEYA TOKYOを語るうえで欠かせないお米は、お好みの品種をお好きな量だけお選び頂き、その場で精米する量り売りコーナーも設置。

お客様が欲しいものに出会える体験と発見の“場”を提供します。

●4階 coca【ファッション】

大人のためのファストファッションストア。

大人の女性に日常生活で取り入れて 欲しい“シンプル&エレガント”なスタイルを、最良の価格でより多くの皆様にお届けします。

あなたの日常着をもっと楽チンで、もっと美しく、もっと快適に、もっと豊かに。

ファッションに自信がない方でも、気軽に取り入れやすいスタイルを提案します。

■増床リニューアルオープン記念イベント

●オリジナルうちわ配布

来館の方にアトレ亀戸オリジナルうちわをがプレゼントされます。

【日程】9月12日(木)〜13日(金) 各日10:00〜無くなり次第終了

【場所】1階バスロータリー側エントランス・コンコースエントランス付近にて配布

●300円デジタルクーポンプレゼント

アトレ公式LINEお友だちへアトレ亀戸館内でのお買物1会計1,500円(税込)以上で使える「300円分のデジタルクーポン」がプレゼントされます。

【クーポン有効期間】 9月12日(木)〜15日(日)

●JRE CARD入会カウンター

& JRE POINT WEBサイト 登録案内カウンター

アトレでのお買いもので貯めて・使って・いろいろおトクなJRE CARDの入会カウンターを開催します。

JRE CARD新規店頭入会で各日先着10名様にアトレ亀戸5Fタリーズコーヒーで使えるドリンク引換券がプレゼントされます。

さらに!JRE POINT WEBサイト新規登録でSuicaのペンギングッズをプレゼント。

【日程】9月12日(木)〜18日(水)

平日 12:00〜20:00(最終受付19:30)

土・日・祝 10:00〜19:00(最終受付18:30)

【場所】1階ラコレ前 エレベータ横

※ノベルティ・ドリンク引換券は先着順、無くなり次第終了となります。

※ドリンク引換券の引き換え条件は引換券記載の内容を確認してください。

※詳しくは店頭のポスターまたはアトレHPを確認してください。

●Suicaでのお買いものでSuicaのペンギングッズをプレゼント

対象店舗にてSuicaなどの交通系電子マネーで1,500円(税込)以上お支払いいただいたお買上げレシート(合算可)のご提示で、Suicaのペンギンクリアファイル(A5サイズ)がプレゼントされます。

【日程】9月12日(木)〜18日(水)

平日 12:00〜20:00(最終受付19:30)

土・日・祝 10:00〜19:00(最終受付18:30)

【場所】1階ラコレ前 JRE CARD入会カウンター

※なくなり次第終了となります。

※対象レシートは対象期間すべて合算可。

※一部レシート対象外のショップがあります。

※1,500円(税込)以上お買上げのレシートをお持ちのお客様1名様につき、クリアファイル(A5サイズ)1枚をプレゼント。

※Suica・モバイルSuicaは東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

※Suicaのペンギンは東日本旅客鉄道株式会社の「Suica」のキャラクターです。

●Suicaのペンギン グリーティング

Suicaのペンギンがアトレ亀戸にやってくる♪アトレ亀戸でSuicaでお買いものをすると、一緒に写真撮影ができます。

【日程】 9月13日(金) (1) 12:00〜12:30 (2) 13:30〜14:00

(3) 15:00〜15:30 (4) 16:30〜17:00

【場所】 8階エレベーターホール ※整理券をお持ちください

【整理券配布場所】9月13日(金)11:50より

1階ラコレ前 JRE CARD入会カウンター

【参加方法】 9月12日(木)〜9月13日(金)の期間、アトレ亀戸館内で

Suicaなどの交通系電子マネーで2,000円(税込)以上

お支払いいただいたお買上げレシート(合算可)のご提示で

整理券が渡されます。

※レシートは9月12日(木)〜9月13日(金)期間中合算可。

※整理券の配布はなくなり次第終了。

※Suica・モバイルSuicaは東日本旅客鉄道の登録商標です。

※Suicaのペンギンは東日本旅客鉄道の「Suica」のキャラクターです。

●記念ノベルティプレゼント

アトレ亀戸館内で当日お買上げレシート5,000円分(税込/合算可)をご提示で各日先着200名様に増床リニューアルオープン記念ノベルティ「オリジナルタンブラー」がプレゼントされます。

【日程】9月14日(土)〜16日(月・祝)11:00〜無くなり次第終了

【場所】1階コンコース

●巨大ガチャ抽選会

アトレ亀戸館内で9月17日(火)から抽選会当日のお買上げレシート5,000円(税込/合算可)ごとに1回、アトレ亀戸で使えるデジタルクーポンや館内商品などが当たる豪華抽選会を開催!

【日程】9月21日(土)〜23日(月・祝)11:00〜18:00

【場所】1階コンコース

※無くなり次第終了となります。

※対象レシートは対象期間すべて合算可。

●カメレちゃんグリーティング&オリジナルグッズプレゼント

アトレ亀戸公式キャラクターのカメレちゃんと、増床リニューアルオープンをお祝い!グリーティングご参加の方にはカメレちゃんからオリジナルグッズもプレゼントされます。

【日程】9月28日(土) (1)11:30〜 (2)13:30〜 ※各回15分程度

【場所】8階エレベーターホール

◆「アトレ亀戸店」施設概要

施設名 :アトレ亀戸

所在地 :東京都江東区亀戸五丁目1番1号

営業時間:ショッピング/10:00〜21:00 レストラン/11:00〜22:00

※その他、一部営業時間の異なるショップがあります。

階数 :地下1階、地上8階

店舗面積:約9,496.02m2

延床面積:約33,100m2

店舗数 :84店舗(2024年8月1日現在)

