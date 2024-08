日本の「隅隅」への旅行の魅力！ボーダーツーリズム推進協議会「ボーダーツーリズム体験記」募集

ボーダーツーリズム推進協議会ではこれまでボーダー地域を対象にしたパッケージツアー造成のサポートをしていましたが、今回は一般の旅行者の皆様が自ら見つける、あなただけの素敵なボーダー旅行記を募集し、ボーダーツーリズムの世界を広く世の中に広めます。

ボーダーツーリズム推進協議会「ボーダーツーリズム体験記」

日本の隅隅であるボーダー地域には、一般的な観光地にはない、独特のストーリー、歴史があります。

他国との境界地域に存在するが故の独特の食事メニューや慣習、異文化交流もボーダーツーリズムの魅力です。

訪れると学校で学ぶ歴史には出てこない、初めて知る事実、他国との関係もたくさんあります。

我が国はロシア、韓国、台湾、中国などと海を隔てて国境を接し、長い歴史の中でさまざまな関係がありました。

■キャンペーン概要

ボーダーツーリズム協議会の正会員自治体である北海道礼文町、長崎県対馬市、長崎県五島市、沖縄県与那国町に旅行し、ボーダーツーリズムの体験をした旅行者からエッセイ・レポート(画像付き)を募集します。

協議会関係者が審査し、優秀作品には賞品を授与し、協議会ホームページに掲載します。

1. 旅行期間

2024年8月1日〜2025年7月31日

2. 旅行先

礼文町、対馬市、五島市、与那国町の4市町

3. 応募条件

(1) 旅行期間中に上記4市町のいずれかに旅行すること

(2) 複数個所での2本以上の応募・日帰りも可

(3) 必ず自身が行かれた際の体験記をお願いします

(4) ボーダーツーリズムの体験をすること

4.募集期間

2024年9月1日〜2025年8月31日

※締め切り:2025年8月31日17:00到着分まで

5. 文字数

1,000字〜4,000字程度。

6. 画像送付

旅行中の画像1点〜最大20点を必ず添付してください

※画像送付はfirestorageやギガファイル便などのファイル転送サービスを使用

※下記サイトにアクセスし、「ファイルを選択」ボタンをクリックし、送信する画像ファイルを選びます。

その後、「アップロード」ボタンを押すと、ダウンロード用のURLが生成されます。

このURLを応募フォームに記載してください。

枚数が多い場合には1つのフォルダに画像を格納し、ZIPにした上で下記に格納、送付してください。

7. 応募者情報

氏名、年齢、メールアドレス、郵便番号、住所、電話番号、旅行期間

8. 審査員

(1) ボーダーツーリズム推進協議会 会長 伊豆 芳人

(2) 国境カメラマン 斉藤 マサヨシ

(3) 4自治体の関係者

(4) 協議会理事

9. 賞品

(1) 最優秀賞 1点 :全国百貨店共通商品券(1万円)

(2) 優秀賞 3点 :斉藤 マサヨシ写真紀行

「ボーダーツーリズムの記録 1997-2022」写真集

(3) ボーダーツーリズム賞 10点:ボーダーツーリズム絵葉書セット(10枚入り)

(4) 最優秀・優秀作品は協議会HP(https://www.border-tourism.com/)に順次掲載予定(2025年10月から)

