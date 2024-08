ジャズ評論界高木信哉プロデュース！練馬文化センター「ねりぶんJAZZ THE JAZZ AVENGERS」

練馬文化センターは、ジャズ評論界の俊英・高木信哉プロデュース第3弾「ねりぶんJAZZ THE JAZZ AVENGERS」を2024年11月16日(土)に開催します。

練馬文化センター「ねりぶんJAZZ THE JAZZ AVENGERS」

出演 : THE JAZZ AVENGERS

日時 : 2024年11月16日(土)15:00開演

会場 : 練馬区立練馬文化センター 小ホール

所在地 : 東京都練馬区練馬1-17-37

アクセス : 西武池袋線・西武有楽町線・都営地下鉄大江戸線

「練馬駅」中央北口より徒歩1分

料金 : 4,000円(全席指定・税込)

曲目 : Unite、8 STEPS、Pick Up the Pieces ほか

※曲目は都合により変更となる場合があります。

一般発売 : 2024年8月24日(土)10:00〜

プレイガイド: 予約電話 03-3948-9000

WEB

https://www.neribun.or.jp/nerima.html

(要利用登録【無料】)

練馬文化センター・大泉学園ゆめりあホール窓口

主催・問合せ: 練馬文化センター(公益財団法人練馬区文化振興協会)

03-3993-3311

制作協力 : IN AND OUT

今、最も聴くべきミュージシャンを紹介する“ねりぶんJAZZ”(ジャズ・コンサート・シリーズ)が、大規模改修工事を終えた練馬文化センターで再開します。

今回登場するTHE JAZZ AVENGERSは、川口千里(リーダー、ドラム)の呼び掛けによって結成され、瀬川千鶴(ギター)、竹田麻里絵(キーボード)、芹田珠奈(ベース) のリズム隊と、米澤美玖(テナーサックス)、寺地美穂(アルトサックス)、WaKaNa(アルトサックス)、中園亜美(ソプラノサックス)のサックス4管からなるジャズ・フュージョンバンドです。

日本の女性ジャズミュージシャンの中でも際立った輝きを放つ8人が集まった、“アベンジャーズ”の名にふさわしい最強チームです。

昨年4月にリリースされたデビューアルバム『THE JAZZ AVENGERS』は、2023年度ミュージック・ペンクラブ音楽賞の最優秀作品賞にノミネート。

本年5月には2ndアルバム『8 STEPS』をリリースし、初の香港公演も行うなど、国内外で精力的な活動を続けています。

彼女たちの煌びやかでパワフルなパフォーマンスを“ねりぶんJAZZ”のステージで堪能できます。

