À¾Éð¡¦º£°æÃ£Ìé¤¬ÃÎÅª¾ã¤¬¤¤»ù¤é¤È¤Î¸òÎ®²ñ¤Ë»²²Ã¡Ö°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¼ê½õ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡À¾Éð¤Îº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬3Æü¡¢³ÚÅ·Àï¤Î»î¹çÁ°¤Ë¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æºë¶Ì¸©½êÂô»Ôºß½»¤ÎÃÎÅª¾ã¤¬¤¤»ù¤ä»èÂÎ¤ÎÉÔ¼«Í³¤Ê»Ò¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤é¤Ç¹½À®¤¹¤ë¡Ö½êÂô»Ô¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¿Æ¤Î²ñ¡×¤Î11ÁÈ24¿Í¤È¤Î¸òÎ®²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î³èÆ°¤Ï¡¢À¾ÉðOB¤Ç¸½ºß¤ÏµåÃÄËÜÉôÊÔÀ®¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÄ¬ºêÅ¯Ìé»á¤¬¸½Ìò»þÂå¤Î1994Ç¯¤«¤é»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¡Ö½êÂô»Ô¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¿Æ¤Î²ñ¡×¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¥·¡¼¥È2ÀÊÊ¬¤ò´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁª¼ê¤¬³èÆ°¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢2006Ç¯¤«¤é¤Ï·ª»³¹ª³°Ìî¼ê¡Ê40¡Ë¡¢20Ç¯¤«¤éº£°æÁª¼ê¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Î±Æ¶Á¤Ç20¡Á23Ç¯¤Þ¤Ç³èÆ°¤òÃæÃÇ¡£º£µ¨¤«¤éºÆ³«¤·¤¿¡£
¡¡·ª»³Áª¼ê¤Ï2·³ÂÓÆ±¤Î¤¿¤á·çÀÊ¤È¤Ê¤ê¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ³«¤·¤¿¸òÎ®²ñ¤Ë½é»²²Ã¤·¤¿º£°æÅê¼ê¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¤½¤Î¸å¡¢²ÈÂ²¤¬»ý¤Á´ó¤Ã¤¿¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¡¢À¼¤ò¤«¤±¤¢¤Ã¤¿¸å¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ç¼Ì¿¿»£±Æ¤·¤¿¡£
¡¡¸òÎ®²ñ¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿º£°æÅê¼ê¤Ï¡Ö¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¾ÀÜ¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¡¹¤Ø¤Î¼ê½õ¤±¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£Áª¼ê¤âÄ¾ÀÜÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê·Á¤Ë¤»¤è¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¼ê½õ¤±¤ò°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£