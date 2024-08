琥珀糖の不思議について解説も！魔法の琥珀糖「琥珀糖手作り体験会」

魔法の琥珀糖は、夏休みにご家族でお菓子の不思議を体験していただけるよう、キラキラ宝石のような琥珀糖が手軽に作れる「琥珀糖手作りキット」を使用した体験会を、2024年8月に首都圏3会場(東京・千葉)で実施します。

魔法の琥珀糖「琥珀糖手作り体験会」

◆8月開催概要

場所・日時 : 【A会場】 シャポー市川(千葉県・市川)

2024年8月4日(日)、8月16日(金)、8月20日(火)

【B会場】 ORANGE kikaki(東京都・浅草)

2024年8月23日(金)

【C会場】 おうちごはん. hanys_house(東京都・大崎)

2024年8月13日(火)

※各日 11:00〜、13:00〜、14:30〜

ご参加方法 : 予約優先となります。

下記予約フォームより日程を選んで予約ください。

「琥珀糖手作りキット」1個の購入につき1名様参加できます。

予約フォーム:

https://airrsv.net/mahonokohakuto/calendar

※通販や店頭などですでに「琥珀糖手作りキット」を購入の場合は購入履歴が分かるものを用意ください。

◆琥珀糖手作り体験会 概要

「琥珀糖」は飴でもゼリーでもない不思議な食感のお菓子です。

キラキラ輝く宝石のような見た目から、食べる宝石といわれることもあります。

琥珀糖の不思議について解説を聞きながら、琥珀糖の色付け・形づくりができる体験会です。

色素を混ぜた時の色の変化や、琥珀糖が固まっていく様子を観察することができます。

本体験会は琥珀糖専門店「魔法の琥珀糖」が発売する「琥珀糖手作りキット」を購入したお客様に無料で提供します。

「琥珀糖手作りキット」は通販や体験会場内でも購入できます。

体験会に参加して、材料の性質やポイントなどを理解した後は「琥珀糖手作りキット」でご自宅でじっくりと結晶化を観察しながら琥珀糖を作ることができます。

◆好きな色で作れる「琥珀糖手作りキット」

本体験会では「琥珀糖手作りキット」の一部の工程を体験できます。

「琥珀糖手作りキット」は、お子様と一緒に手軽に取り掛かれるよう、琥珀糖作りに必要な材料と道具をまとめたものです。

店舗で使用しているものと同じ寒天や天然色素、砂糖、食品用手袋やクッキングシートなどがセット内容に含まれています。

お菓子作りに失敗がないよう、ポイントを抑えて一緒に作れる解説動画とガイドブックも用意しています。

失敗しやすいポイントを丁寧に解説しているので、初心者にも安心して楽しめます。

琥珀糖作りは、砂糖の不思議や乾燥までの変化、食べた時の食感などをじっくり観察できます。

夏休みの自由研究やご家族のイベントとして楽しめます。

本キットの色素は天然色素を使用しており、アレルゲンフリー(28品目)となっています。

どんな方にも安心して食べていただけるよう素材にこだわりました。

●商品の特長

・すぐ始められる

お料理に必要な材料だけでなく、手袋やクッキングシートなども同封しており、ご準備に手間がかかりません。

ガイドブック、動画を見ながらすぐにお料理に取り掛かれます。

・わかりやすい動画解説

動画で琥珀糖作りのポイントを伝えられます。

失敗しない作り方をしっかりお伝えして、誰でも最後まで作れるよう丁寧に解説します。

・天然色素を使用

店舗で使用しているものと同じ天然色素を同封しています。

3色の組み合わせで様々な色を楽しめます。

●「琥珀糖手作りキット」発売の背景

「作ってみたけどうまくいかなかった……」

「ネット上のレシピだとよくわからない……」

そんな声をたくさんいただき、これまでお店では琥珀糖のレッスンを多数行ってきました。

しかし、お店に来られない方からも質問が多く、中には材料選択から失敗してしまう例もありました。

「なんとか材料付きで動画レッスンができないかな……」と試行錯誤した結果できたのが、この琥珀糖手作りキットです。

レシピだけでは分からない失敗しがちなポイントや、分かりにくい見極めポイントを動画で詳しく解説しています。

またガイドブックでは、アレンジや保存方法も盛り込んでいます。

●「琥珀糖手作りキット」内容

・レシピ(作り方動画)

・おいしさのひみつガイドブック

・砂糖

・寒天

・天然色素3種(青系・黄系・赤系)

・クッキングシート

・食品用手袋

●用意いただくもの

・水

・小さな鍋

・耐熱ヘラ、お玉、スプーン

・ゼリーを入れる耐熱容器(お弁当箱など)

<店舗概要>

店舗名 : 魔法の琥珀糖

所在地 : 千葉県松戸市二十世紀が丘中松町5

営業時間 : 毎週水曜日、土曜日 11:00〜16:30

[自動販売機]24時間年中無休

