「WITH EARTH」の意図を明確に表現！新昭和イクス「ウィザースガーデン」ブランドロゴ リニューアル

新昭和イクス「ウィザースガーデン」ブランドロゴ リニューアル

新昭和イクスは、今回、自社の分譲住宅ブランド「ウィザースガーデン」のブランドロゴを刷新し、新たに設定したコミュニケーションワードとともに、2024年8月1日(木)より順次、使用を開始!

【コミュニケーションワード】

■ブランドロゴ刷新の経緯

新昭和の分譲住宅部門として誕生以来、20年にわたり「地球にガーデン(楽園)をつくる」をコンセプトにしたブランド「ウィザースガーデン」を展開。

2024年4月の会社再編に伴い、新社名「新昭和イクス」として生まれ変わりましたが、これからも「WITH+EARTH(地球とともに)」というアイデンティティを変わらずに持ち続けながら、新たな気持ちで新たな時代にふさわしい街と住まいを届けるというビジョンを表現するために、今回ブランドロゴを刷新。

■ロゴデザインについて

新しいロゴのデザインは、ブランド名に込められた「WITH EARTH」の意図をより明確に表現しています。

文字の配置は、わかりやすく伝わる形を意識し、ロゴの中心にある「R」の中を抜くことで、風が通り抜ける心地よさと柔らかさを表現しています。

色については、“地球にガーデン”を創造するというブランドコンセプトに沿って、アースカラーの中から深い緑を選びました。

安定的で安らぎのあるこの色は、「人」を感じる家づくりをしながら、笑顔あふれる豊かな暮らしが「新しく芽吹く」という想いも込められており、新たなウィザースガーデンを象徴しています。

また、新昭和のコーポレートカラーが、私たちが暮らす地球を大切に想う「青」であることにもなぞらえロゴカラーを選択したことで、グループとしての親和性も高めています。

■コミュニケーションワードについて

ウィザースガーデンが創る街に建てられた家「ハウス」は、お客様との出会いから始まり、家族が暮らし始めることで、何気ない日々が思い出(宝物)となり、大切な我が家「ホーム」へと変化していきます。

今回、新たに設定した「HOME SWEET HOME 〜ハウスがホームになる〜」は、そんな街や住まいを通して紡がれていく家族の物語をイメージしています。

時が経ち、子供たちが巣立ったあとも、家族の温もりを求めて帰ってくる「ホーム」。

ホームに帰れば、たくさんの思い出と温かさに包まれ、癒されホッとする。

このコミュニケーションワードには、ウィザースガーデンが提供する暮らしの場所が、住まう人にとってかけがえのない幸せをつくる「ホーム」になるようにという願いが込められています。

