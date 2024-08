地元グルメや映えスポットなどの魅力紹介！北海道石狩市産業振興部観光課「30秒でわかる石狩49のこと」

北海道石狩市産業振興部観光課は、道内で活躍する動画クリエーター、インフルエンサー、フードコーディネーター等と連携し制作した30秒の縦型ショート動画「30秒でわかる石狩49のこと」をYouTube、Instagram、石狩デジタルマップで公開中です。

北海道石狩市産業振興部観光課「30秒でわかる石狩49のこと」

北海道石狩市産業振興部観光課は、道内で活躍する動画クリエーター、インフルエンサー、フードコーディネーター等と連携し制作した30秒の縦型ショート動画「30秒でわかる石狩49のこと」をYouTube、Instagram、石狩デジタルマップで公開中。

四季折々の映えスポット、季節限定のアクティビティ、地元食材を使ったこだわりランチ、石狩ならではのお取り寄せグルメ、自然を満喫できるキャンプ場、旬の食材を使ったキャンプ飯などを紹介。

石狩市の魅力をギュッと詰め込んだ30秒ショート動画で、石狩の魅力を存分に味わえます。

はまなすの丘公園:

厚田キャンプ場:

元祖鮭鱒料理 割烹 金大亭:

【撮影対象】

・観光スポット(はまなすの丘公園、道の駅石狩「あいろーど厚田」など)

・飲食店(元祖鮭鱒料理割烹金大亭など)

・厚田キャンプ場(キャンプ場紹介動画、キャンプ飯など)

・特産品(鮭、望来豚、浜益牛など)

