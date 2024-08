891円オフクーポンプレゼント！ティーエッチエス「白衣の日キャンペーン」

ティーエッチエスでは、8月9日を「白衣の日」として、年に一度キャンペーンを開催しています。

■白衣の日キャンペーンについて

開催期間 : 2024年8月8日(木)17:00〜8月9日(金)17:00

特設ページ :

【8月8日(木)17:00スタート】8月9日は白衣の日!期間限定891円OFFクーポンプレゼント

キャンペーン対象者 : 会員・非会員問わず全員

キャンペーン対象商品: すべての商品

■白衣の日とは

【白衣の日とは】8月9日をハ(8)ク(9)の語呂合わせで「白衣の日」とし、有名スポーツブランドや有名メーカーのスクラブ白衣やケーシー、ドクターコートといった商品をおトクにお買い求めいただける、1年に1度の感謝デーです。

キャンペーン当日1,100円(税込)以上の購入で、すぐに使える891円オフクーポンをプレゼントします。

また、会員さま限定Wチャンスとして、891円クーポンを利用された方の中から抽選で10名さまに、最大10,000円分の高額クーポンをプレゼントします。

