酒造業を行う千曲錦酒造は、新商品「長期樽熟成酒 虎胤-TORATANE-」を応援購入サイトCAMPFIREにて限定販売中です。

千曲錦酒造「長期樽熟成酒 虎胤-TORATANE-」

発売日 : 2024年8月3日(土)

原材料 : 本格蕎麦焼酎(国内製造)、食物繊維

アルコール度数: 38度

価格 : 11,000円(税込)

内容量 : 720ml

サイズ : 90mm×93mm×25mm

酒造業を行う千曲錦酒造は、新商品「長期樽熟成酒 虎胤-TORATANE-」を応援購入サイトCAMPFIREにて限定販売中!

プロジェクトURL:

https://camp-fire.jp/projects/776628/preview?token=fueo0xb6&utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show

■信州佐久の老舗、千曲錦酒造より幻の酒「虎胤」

「長期樽熟成酒 虎胤-TORATANE-」は、日本国内でもあまり製造されていない、韃靼そば焼酎を使用。

稀少なこの原酒(アルコール分38度)を、さらに2006年からオーク樽にて18年間貯蔵熟成させました。

長期貯蔵することによって生まれた美しい琥珀色と独特の風味をそのまま味わってみてください。

着色規定のある焼酎ではなくリキュールとして紹介です。

様々なお酒を飲んできたお酒好きの方にも納得していただける『古酒』が完成。

もう二度と出会うことのできない、高貴な味わいと豊かな香り。

特徴(1)

【もう二度と出会えない】稀少な韃靼そば焼酎原酒を18年オーク樽熟成。

酒好きにも未体験の味わい。

特徴(2)

【世にも珍しい琥珀色の焼酎?】樽熟成ならではの芳香と色合いを残すため、リキュールとして紹介。

特徴(3)

【老舗酒造所の挑戦】創業343年の酒蔵が、日本酒造りのノウハウを生かして焼酎の長期熟成に挑む。

◯世にも珍しい、韃靼そば焼酎を使用

現在、日本国内で製造しているメーカーの少ない「韃靼そば焼酎」。

韃靼そばは「苦蕎麦」とも呼ばれることがあり、独特の苦みがあります。

特に通常の蕎麦と比べてポリフェノールの一種である「ルチン」の含有量が豊富。

中国では古くから食されており、日本でも健康志向の高まりとともに注目を浴びている食材です。

造り立ての韃靼そば焼酎は、その独特の苦みから好みの分かれるところですが、18年という年月をかけ熟成させることで、蕎麦本来の風味を残しつつ苦味から刺々しさがなくなりまろやかに。

一口含み舌の上で転がせば、鼻から抜ける蕎麦の香りと口の中に広がる濃厚な風味の絶妙なバランスが楽しめます。

さらに、稀少な韃靼そば焼酎の原酒を18年熟成。

ウイスキーの貯蔵熟成に用いられるオーク樽を使用することで、韃靼そば本来の風味とまろやかなコクに、仄かにスモーキーな樽香と琥珀に輝く色合いがプラスされました。

■クラウドファンディング概要

名称: 【343年目の挑戦】オーク樽で熟成させること18年。

幻の長期熟成酒【千曲錦酒造】

期間: 2024年8月3日(土)〜2024年9月16日(月)

URL :

https://camp-fire.jp/projects/776628/preview?token=fueo0xb6&utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show

■リターン内容(一例)

超早割:15%OFF 9,350円 20本限定

早割 :10%OFF 9,900円 25本限定

通常 :11,000円 500本限定

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 韃靼そば焼酎使用!千曲錦酒造「長期樽熟成酒 虎胤-TORATANE-」 appeared first on Dtimes.