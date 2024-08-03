¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤¬¶Ã°Û¤ÎÊ¢¶ÚÈþ¤òÈäÏª¡ª¶À±Û¤·¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤¬¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÈþ¥Ü¥Ç¥£¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë
¡¡¿Íµ¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤Î¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤³¤È¡¢ÃÓÅÄÈþÍ«¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶À±Û¤·¤Ç¤Î¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤ë»Ñ¤¬¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÈþ¥Ü¥Ç¥£¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¡Ö¼Ì¿¿¥Õ¥©¥ë¥À¸«ÊÖ¤·¤Æ¤¿¤éºÇ¶á¶À±Û¤·¤Ç»£¤ëÎ¨¹â¤¹¤®¤¿¤«¤é½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö´ðËÜ¤É¤³¤«¤Î¥È¥¤¥ì¤«¥¸¥à¤«¤Ç»£¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¾Ð¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¼Ì¿¿7Ëç¤ò·ÇºÜ¡£¥¸¥à¤Ç»£¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤«¤é¤Ï¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤ÎÈþ¤·¤¤Ê¢¶Ú¤â¸«¤é¤ì¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Ïª¤ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖVery nice style¡ª¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¥¤¥¤²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤¡ª¡ª¸«»ö¤ÊÊ¢¶Ú¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£