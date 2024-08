ヤンマースタジアム長居で開催！アンリミテッド事業推進協会『2024アンリミテッド スポーツ フェスティバル』

一般社団法人アンリミテッド事業推進協会は、インクルーシブなスポーツイベント『2024アンリミテッド スポーツ フェスティバル』を2024年8月31日に大阪府大阪市東住吉区のヤンマースタジアム長居で開催します。

一般社団法人アンリミテッド事業推進協会『2024アンリミテッド スポーツ フェスティバル』

開催日時 : 8月31日(土)16:00〜20:00

予選:ボッチャ大会 13:00開始

予選:eスポーツ部門 14:00開始

会場 : ヤンマースタジアム長居

(〒546-0034 大阪府大阪市東住吉区長居公園1-1)

アクセス : Osaka Metro 御堂筋線「長居」駅 徒歩3分

参加費 : 入場無料

競技大会参加(事前申込み制)

500〜2,000円(税込)(競技内容による)

参加条件 : どなたでも参加OK

定員 : なし

公式サイト:

https://kinki-unlimited-para-at.com/

主催 : 一般社団法人アンリミテッド事業推進協会

後援 : 公益財団法人大阪観光局

一般社団法人大阪障がい者eスポーツ協会

大阪府eスポーツ連合

大阪ボッチャ協会

公益財団法人大阪陸上競技協会

近畿パラ陸上競技協会

一般社団法人日本パラ陸上競技連盟

一般社団法人日本障がい者eスポーツ協会

大阪市東住吉区

大阪府(申請中)

大阪市(申請中)

協力 : ASA Films

株式会社アビ

株式会社アワハウス

一般社団法人ウタのタネ

株式会社クレアヴィータ

神戸電子専門学校

株式会社JTB

シンク・ファンズ株式会社

株式会社テクリオ

株式会社TRINITY

株式会社BBANDSB&CO.

東住吉区青少年指導員協議会

株式会社マッシュ

一般社団法人メディ・ファ

ONE TRIBE

スポーツ庁(スポーツ庁委託事業)

一般社団法人アンリミテッド事業推進協会は、インクルーシブなスポーツイベント『2024アンリミテッド スポーツ フェスティバル』を2024年8月31日に大阪府大阪市東住吉区のヤンマースタジアム長居で開催。

イベント詳細:

https://kinki-unlimited-para-at.com/

■「2024アンリミテッド スポーツ フェスティバル」開催の背景

2017年に世界初の「障がいのあるなし関わらず同じ土俵で競技をする融合大会」、「アンリミテッド パラ陸上」としてスタートしました。

そして2023年には、多様性と融合をさらに進めるため、“パラ”という名称を外し、陸上競技に限らない幅広いスポーツを取り入れることで「アンリミテッド スポーツ フェスティバル」として再始動しました。

■『2024アンリミテッド スポーツ フェスティバル』について

このフェスティバルは、全ての人が平等に、垣根を越えてスポーツや遊びを楽しむことができる場を提供しています。

子どもからシニアまで、幅広い年代の方々に愛されるこのイベントは、皆様にとって特別な体験となるでしょう。

今回で5回目の開催となります。

<内容(1)競技大会>

(1)陸上競技大会

(1-1)トラック競技

時間 :16:30〜19:00(予定)

申込み料金:1,000円(税込)(アンリミリレーのみ2,000円(税込)/チーム)

競技内容 :男子100m (立位)、女子100m (立位)、男子100m(車いす)、女子100m(車いす)、男子1,500m (立位)、女子1,500m (立位)、男子1,500m(車いす)、女子1,500m(車いす)、アンリミリレー 4×100R

(1-2) フィールド競技

時間 :16:30〜19:00(予定)

申込み料金:1,000円(税込)

競技内容 :男子 走幅跳(立位)、女子 走幅跳(立位)、男子 やり投げ(立位)、女子 やり投げ(立位)、男子 やり投げ(座位)、女子 やり投げ(座位)

(2) eスポーツ大会

時間 :予選14:00〜、決勝19:15〜

申込み料金:500円(税込)

競技内容 :「ぷよぷよeスポーツ」公式ポイント対象大会、「ストリートファイター6」公式許諾大会

(3)専門競技大会 ボッチャ大会(男女混合無差別級)

時間 :13:00〜19:00

申込み料金:1,000円(税込)

目的 :誰でも垣根なく勝負できるインクルーシブスポーツ「ボッチャ」の大会を実施する

・全国障がい者スポーツ大会ボッチャ競技のルールをもとに、個人戦にて実施する。

なお、コートについてはアンリミ特製コートサイズとなる。

・コートサイズ:W4m×D7m×6コート(予定)

・原則2エンド制、決勝戦・3位決定戦のみ4エンド制で実施する。

(ただしスケジュール遅延時は2エンドで実施する。)

<内容(2)イベント関係>

(1) パン食い競争

時間 :18:00〜18:30(予定)

申込み料金:200円(税込)

(2) ミュージックパフォーマンス

時間:ミニライブ :17:00〜、18:30〜

ファイナルライブ:19:30〜

2007年に結成した年齢、職業、環境を超えたメンバーで構成された総勢700名のシンガーグループ「human note」がライブパフォーマンスを行います。

アンリミテッドスポーツフェスティバルのフィナーレではファイナルライブで来場者を1つにします。

※当日参加メンバーはconversation singers含め、約80名

(3) ブース関係

時間:16:00〜19:00

会場内で様々なブース展開

・注文に時間がかかるカフェ(吃音者自立支援のためのカフェブース)

・トレーナーブース

・福祉ネイルブース 他

(4) エキシビション関係

時間:16:00〜19:00

会場内で様々な体験会を実施

・デフスポーツ体験、eスポーツ体験、ボッチャ体験、モルック体験

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ヤンマースタジアム長居で開催!アンリミテッド事業推進協会『2024アンリミテッド スポーツ フェスティバル』 appeared first on Dtimes.