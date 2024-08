テレビを見ながら新しい放送体験！ZEXA TV「ZEXAくじキャンペーン」

ZEXA TV(山形放送エリア112ch)にて、全番組を対象とした視聴者参加型のくじ引きキャンペーン『テレビを見ながら新しい放送体験Watch to Earn!スマホでカンタン豪華景品がもらえる「ZEXAくじキャンペーン」』を実施します。

ZEXA TV(山形放送エリア112ch)にて、全番組を対象とした視聴者参加型のくじ引きキャンペーン『テレビを見ながら新しい放送体験Watch to Earn!スマホでカンタン豪華景品がもらえる「ZEXAくじキャンペーン」』を実施!

このキャンペーンでは、ZEXA TV独自のテレビを見ながらスマホで簡単にお得が体感できる“Watch to Earn”システムを使って、世界初のWeb3と放送が融合した新しい放送体験、視聴者との新しいコミュニケーションの場を提供します。

<キャンペーン企画概要>

放送局 :ZEXA TV(山形放送エリア112ch)

期間 :2024年8月1日(木)〜2024年10月31日(木)

参加方法:ZEXA TVのホームページ https://zexatv.com より

「Watch to Earnを体験する」にアクセス、ZEXA TVが放送する番組内で“Watch to Earn”を起動し、「ZEXAくじ」に参加。

必ず当たるNFTカードを、ムービーオンやまがた(https://movieon.jp)にて

提示すると、下記のキャンペーン景品が当たります。

<キャンペーン景品>

1等:<Panasonic>圧力IHジャー炊飯器 10名様

2等:<BALMUDA>The Toaster 4 10名様

3等:<BALMUDA>The Pot K07A 10名様

4等:ポケモンもしくはトレクーハンター戦国トレカ5枚入りパック(制限なし)

5等:うまい棒バラエティ(制限なし)

E賞:ムービーオンやまがた映画チケット 37名様

<キャンペーンの詳細>

ZEXA TVは、新しい放送体験を通じて地域の活性化に貢献し、視聴者とコミュニティのつながりを深め、技術革新とエンターテインメントを融合させた未来の放送を実現することを目指します。

視聴者の皆様が番組を視聴しながら、お得な情報やプレゼントを獲得できる“Watch to Earn”システムを楽しめます。

(Watch to Earn「ZEXAくじ」の体験方法)

●「ZEXAくじ」Watch to Earnを楽しむには、事前にダイバーウォレットアプリをインストールください。

ダイバーウォレットアプリ:

https://tracouhunter.com/play/howto/

1. ZEXA TVのホームページより「Watch to Earnを体験する」にアクセスします。

2. ZEXA TVの放送中の番組でWatch to Earn「ZEXAくじ」を起動します。

3. 当選したNFTカードがダイバーウォレットに自動で格納されます。

4. ムービーオンやまがたにて当選したNFTカードをご提示ください。

(キャンペーンに関する注意事項)

※当選したNFTカードをご提示いただき、ムービーオンやまがたの映画館入り口前で景品と交換します。

※1〜3等の<BALMUDA>の在庫がない場合、同等の商品もしくは郵送でのお渡しとなる場合があります。

※4〜5等は任意で選ばせていただくため、応募者が選ぶことはできません。

