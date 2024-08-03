ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢20ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¡ÈÃÆ´Ý¡É¥¢¡¼¥Á¤ÇÅ¨ÃÏ¤É¤è¤á¤ Æþ¤êº®¤¸¤ë¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤È´¿À¼¡Ä¾×·â3¥é¥ó¤Î°ÛÍÍ¥à¡¼¥É¤Ë¡Ö¿À ¿À ¿À¡×
¡ÚMLB¡Û¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹ 6¡Ý5 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê8·î2Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡¿¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¾×·â¤Î33¹æ¡ÈÃÆ´Ý¡É3¥é¥ó
¡¡20ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¤Î²÷²»¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹Àï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢9²ó¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤Ç°µ´¬¤Î3¥é¥ó¡£¤³¤Î°ì·â¤Ë¡¢Å¨ÃÏ¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡¦¥³¥í¥·¥¢¥à¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ÈÂç´¿À¼¤ò¸«¤»¡¢¾ìÆâ¤ÏÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡5ÅÙÌÜ¤ÎÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬2¡Ý6¤È4ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿9²óÉ½¡¢2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç°ÜÀÒ¸å¥ï¡¼¥¹¥È¤È¤Ê¤ë19ÂÇÀÊÏ¢Â³¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤È¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿ÂçÃ«¤À¤¬¡¢¥«¥¦¥ó¥È1¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¹â¤á¤ËÅê¤¸¤é¤ì¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡£ÂçÃ«¤Ï¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¡È³Î¿®Êâ¤¡É¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤ÏÌÜ¤Ë¤â»ß¤Þ¤é¤ÌÂ®¤µ¤Ç¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤ÈµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë´°àú¤Ê°ì·â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖÂçÃ«ÅÜ¤ê¤Î°ìÈ¯¡×¡Ö¤«¤Ã¤±¤¨ÂçÃ«¡×¡ÖÉü³è¤ÎÃû¤·¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤ÇÌÛ¤é¤»¤ë¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼ÂçÃ«¡×¡Ö¿À ¿À ¿À¡×¤ÈÂçÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡ØBaseball savant¡Ù¤Ë¤è¤ë¤ÈÂÇµåÂ®ÅÙ116.3¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó187.2¥¥í¡Ë¡¢ÂÇµå³ÑÅÙ25ÅÙ¡¢Èôµ÷Î¥405¥Õ¥£¡¼¥È¡Ê123.4¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤òµÏ¿¤¹¤ëÃÆ´Ý¥¢¡¼¥Á¤Ë¡£¾¡Íø¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡¢¤½¤·¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂç´¿À¼¤äÇï¼ê¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¾¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÂçÃ«¤Î°ì·â¤Ç1ÅÀº¹¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¤Î¥¹¥ß¥¹¤¬ËÞÂà¡£ºÇ¸å¤ÎÈ¿·â¤Ïµõ¤·¤¯¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë