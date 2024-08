コラボレーションが実現した“必然性”

時代を開拓するエポックメイキングな名曲というのは、(偶然にしろ)ある瞬間、軽々と国境を越えたり、アクチュアルなコラボレーションや化学反応を生み出したりするものである。1991年、日本のダンス&ボーカルグループとR&Bシーンの画期的存在となったZOOがドロップした「Choo Choo TRAIN」は、まさにそんな記念碑的なナンバーだった。

(関連:FANTASTICSが担うポップスの伝統と革新 八木勇征&中島颯太の俳優業に滲む“次世代の色”)

同曲の功績は、その後J Soul BrothersからEXILEが組織され、今なおLDHグループ全体の歴史として伝承されている。Jr.EXILE世代に区分されるFANTASTICSが、韓国のC9 Entertainmentから2021年にデビューしたボーイズグループ EPEXとコラボレーションしたEP『Peppermint Yum』を今年3月にリリースした。同EPは、昨年より、プロダンスリーグ『D.LEAGUE 23-24』のアンバサダーを務めたFANTASTICSとEPEXによる鮮やかな手合わせだが、コラボレーションが実現した偶然性が面白い。

コラボレーションのきっかけは、EPEXがTikTok上にアップしたFANTASTICSバージョンの「Choo Choo TRAIN」のダンス動画をFANTASTICSメンバーが見つけ、SNS上でやり取りするようになったことだというのだ(※1)。FANTASTICSは2022年11月に、LDHグループではEXILE以来となる同曲の正式カバーをリリースしている。同カバーは、2022年5月に始動した『FAN FAN PROJECT』の一環で制作された「FAN FAN三部作」第2弾シングルであり、サウンドプロデュースには亀田誠治が参加。オリジナル版リリースから30年以上経ったこの令和のSNS上で、日本と韓国の若手アーティストが、ひとつの楽曲によって邂逅を果たす。この偶然の出会いからコラボレーションをモノにするとは。まさに現行シーンを疾走する過程で生まれた“必然”と言わざるを得ないだろう。

T-POPマーケットでの武者修行

FANTASTICSとEPEXがある種の必然的な共演を成し遂げたのは、コロナ禍以来、アジアを中心に海外進出への舵取りを続けたLDHの戦略に裏打ちされている。2023年10月からEXILE AKIRAが代表取締役社長CEOを務めるLDH台湾だけでなく、今や韓国のK-POPに追いつけ追い越せの勢いで迫るT-POP市場を拡大中のタイとも密接な連携関係がある。

2022年、タイの音楽レーベル HIGH CLOUD ENTERTAINMENTとのパートナーシップを結び、その第1弾プロジェクトとして同年8月、Jr.EXILEからBALLISTIK BOYZとPSYCHIC FEVERが現地へ送り出された。タイのヒップホップ界を牽引するラッパーにして、HIGH CLOUD ENTERTAINMENT設立者のひとりでもあるF.HEROのもと、異国の地での武者修行を行ったのだ。PSYCHIC FEVERは、同年7月にデビューアルバム『P.C.F.』をリリースしたばかりだったが、タイのダンス&ボーカルグループ DVIをフィーチャーした「To The Top feat. DVI」を2023年2月にリリースしたり、デビュー時から米ビルボード「グローバルチャート1位」という目標を掲げるPSYCHIC FEVERにとっては先陣的なラッパー SPRITEとも同年9月リリースの「FIRE feat. SPRITE」でコラボレーション。「To The Top feat. DVI」と同じビートメイカーのチームが制作し、多彩なアーティストと共演を続けた。

BALLISTIK BOYZもT-POPシーンを代表するTRINITYとコラボレーションした「Drop Dead feat. TRINITY」を2023年2月にリリースし、TPop Weekly Chartで初登場4位にランクイン。同曲は、グループ初の全編英語詞で、グローバルな展開を視野に入れた実践的アプローチでもあった。実際、YouTubeで公開されたMV再生回数は1300万回以上(2024年7月末時点)。このドロップで勢いを得た彼らは、次にタイの人気俳優 GULF KANAWUTをフィーチャーした「All I Ever Wanted feat. GULF KANAWUT」を2023年10月にリリースし、初登場5位のチャート成績を記録した。

こうしたT-POPマーケットでの武者修行の影響は、マレーシアやシンガポールなど他のアジア諸国にも広がっている。GENERATIONSの楽曲プロデュースを担当したこともあるJP THE WAVYをプロデューサーに迎えたPSYCHIC FEVERの「Just Like Dat feat. JP THE WAVY」は、マレーシアを足がかりにアジア各国でバイラルヒットしたばかりか、南アフリカのリスナーをも刺激。アジアを含めた全世界でのヒットのポテンシャルを十分に示した。

J-POPルネサンスが到来

BALLISTIK BOYZとPSYCHIC FEVERによるタイでの躍進は、兄貴分 THE RAMPAGEにまで波及する。2023年、タイで毎年開催される総合展示会『バンコク日本博』にTHE RAMPAGEが初出演。2023年11月には、タイのEDMバンド BOOM BOOM CASHと組んだ「What is done feat. BOOM BOOM CASH」をHIGH CLOUD ENTERTAINMENTからリリース。ハウス系のサウンドながら、抑制されたバックトラック上でのスウィートなボーカルフロウを楽しめる。12月、東南アジア最大級の音楽フェス『PEPSI PRESENTS BIG MOUNTAIN MUSIC FESTIVAL 13』に出演し、客席をTHE RAMPAGEカラー一色に染めた。翻って、日本の地でも2023年7月に『BATTLE OF TOKYO ~CODE OF Jr.EXILE~』が開催され、凱旋的な熱狂の中、F.HERO、TRINITY、DVIらタイのアーティストを招聘している。さらに今年6月には、バンコクでファンイベント『THE RAMPAGE FAN EVENT in THAILAND 2024』を開催した。

世界を席巻するK-POPグループが独走中だからこそ、新たなボーイズグループシーンを切り拓くべく、T-POPシーンと日本のダンス&ボーカルグループが連携することは、切実な意義を持つと僕は思う。

その意味でも、かつて時代を席巻したJ-POPを代表する「Choo Choo TRAIN」が、2024年に韓国のEPEXによって再発見され、直系世代であるFANTASTICSと繋がったことは、転換点のひとつと言える。古き(「Choo Choo TRAIN」)を訪ねて新しき(コラボレーション)を知る。LDHのグローバル展開を背景として、Jr.EXILE世代の躍進は、言わばアジア全域から世界を眼差す開拓精神でもあり、Jr.EXILE最年長グループの名前がまさにそのことを体現している。“GENERATIONS(世代間)”の共闘によって、今やJ-POPの“J”はJapaneseの略称表記というだけではなく、Jr.EXILEの勢いが集約された新たなる動きの象徴にもなっている。今、Jr.EXILE主導のJ-POPルネサンスが到来しつつあるのだ。

※1:https://www.billboard-japan.com/special/detail/4301

(文=加賀谷健)