ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥Ð¥Ã¥ÈÅê¤²¤¬¡Ö¥µ¥¤¥³¡¼¤Ë¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¡×¡¡4»î¹ç¤Ö¤ê33¹æ¡¢187¥¥íÇúÂ®ÃÆ¤ÇÍº¶«¤Ó¡Ö¥Ù¥¹¥È5¤ËÆþ¤ë¡×
ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¤Î¥í¥±¥Ã¥ÈÃÆ
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢9²ó¤Ë4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î33¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¥Ð¥Ã¥È¤òÊü¤êÅê¤²¤ÆÍº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤ë»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó»Ë¾å¥Ù¥¹¥È5¤ËÆþ¤ë¤ó¤¸¤ãÌµ¤¤¤«¤¯¤é¤¤³Ê¹¥ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2-6¤È¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿9²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢±¦ÏÓ¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó¤Î3µåÌÜ¡¢¹â¤áÄ¾µå¤ò¶¯°ú¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡£ÂÇµå¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÅþÃ£¤¹¤ë3¥é¥ó¤Ë¡£7·î27Æü¡ÊÆ±28Æü¡Ë¤Î¥¢¥¹¥È¥í¥ºÀï°ÊÍè¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ116.3¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó187.2¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥405¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó123.4¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤È¤¤¤¦Ä¶Â®ÃÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤â¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¤ò³Î¿®¤·¤¿¤Î¤«¡¢°ìÎÝ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¶î¤±¤À¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤òÊü¤êÅê¤²¡¢²¿»ö¤«¤ò¶«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤³¤Î»Ñ¤ËÃíÌÜ¡£X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¾å¤Ë¤Ï¡ÖÂçÃ«¤¯¤ó¤Î¥Ð¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥×¤¬¥µ¥¤¥³¡¼¤Ë¥«¥Ã¥³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÍº¶«¤Ó¤Î¥Ð¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ï¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó»Ë¾å¥Ù¥¹¥È5¤ËÆþ¤ë¤ó¤¸¤ãÌµ¤¤¤«¤¯¤é¤¤³Ê¹¥ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Öµ¤¹çÆþ¤Ã¤Æ¤¿¤Í¡×¡Öµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë