“初めてのハロウィーンパーティー”がテーマ！横浜アンパンマンこどもミュージアム「ハロウィーンイベント」

横浜アンパンマンこどもミュージアムでは、2024年9月20日(金)〜10月31日(木)の期間、ハロウィーンイベントを実施します。

横浜アンパンマンこどもミュージアムでは、2024年9月20日(金)〜10月31日(木)の期間、ハロウィーンイベントを実施。

3F ミュージアムフロアでは、“初めてのハロウィーンパーティー”をテーマにしたスペシャルステージを上演。

ポップなハロウィーン限定曲に合わせて、おばけのポーズやキャンディダンスなど、仮装したアンパンマンたちと一緒に楽しめます。

その他、ハロウィーン限定のお面工作も実施。

施設内はハロウィーン装飾が施され、アンパンマンの世界のハロウィーンを満喫できます。

1F ショップ&フード・レストランフロアでは、この時期しか手に入らないハロウィーン限定グッズやフードを販売。

ひろばには、ハロウィーン限定フォトブースも登場し、記念撮影も楽しめます。

★2・3F ミュージアム

<メインステージ「おばけだぞぉ!みんないっしょに ばぁ!っとハロウィーン!」>

昨年大好評だったハロウィーンステージが再び上演。

かわいい仮装姿のアンパンマンたちがポップな曲に合わせてキャンディダンス!みんなで、うきうきワクワクのハロウィーンパーティーを楽めます。

期間 :2024年9月20日(金)〜10月31日(木)

時間 :1日3回〜4回上演予定

場所 :3F ミュージアム ひろば

参加費:無料(要ミュージアム入館)

※ミュージアムご入館には、

日時指定WEBチケットの事前購入が必要です

出演 :アンパンマン、ばいきんまん、コキンちゃん

ドキンちゃん、ホラーマン、クリームパンダ

※写真はイメージです

<ハロウィーンお面工作>

仮装をしたアンパンマン・ばいきんまんのお面工作を実施します。

のりとペンだけで簡単に作ることができるので、小さなお子さまでも楽しめます。

期間:2024年9月20日(金)〜10月31日(木)

場所:3F ミュージアム がっこう

※画像はイメージです

<ハロウィーン装飾とフォトスポット>

ミュージアム内はかわいい装飾が施され、アンパンマンワールドのハロウィーンを満喫できます。

さらに、2024年はアンパンマンたちの大きなジャックオーランタンが登場するなど、“今しか撮れない”ハロウィーンフォトスポットが盛りだくさんです。

期間:2024年9月20日(金)〜10月31日(木)

場所:2・3F ミュージアム

※画像はイメージです

★1F ショップ&フード・レストラン

<ハロウィーン限定フォトブース>

1F ひろばでは、ハロウィーンらしい背景でアンパンマン、ばいきんまんと撮影できるフォトブースも。

「アンパンマンにこにこ写真館」のカメラマンによる、お手持ちのカメラのシャッターサービスの他、オリジナルフォトフレームに入れた写真(2L版1枚1,650円)の販売も行います。

期間:2024年9月20日(金)〜10月31日(木)

場所:1F ショップ&フード・レストラン ひろば(入場無料)

※価格は税込です

<ハロウィーン限定グッズ&フード>

1F ショップ&フード・レストランの各ショップで、アンパンマンこどもミュージアム限定のハロウィーングッズやフードが登場。

ハロウィーンステージと同じ仮装姿のアンパンマンたちのデザインのほか、お子さまの仮装にもおすすめのグッズも取り揃えています。

ハロウィーンスティックバルーン※画像はイメージです

ハロウィーンスティックバルーン 700円

アンパンマンテラス/アンパンマンフレンズ

ハロウィーンカステラ焼き(トランク) 各1,600円

アンパンマンテラス/アンパンマンフレンズ

ハロウィーンチョコクランチ※画像はイメージです

ハロウィーンチョコクランチ 1,080円

アンパンマンテラス/アンパンマンフレンズ

ハロウィーンマシュマロ※画像はイメージです

ハロウィーンマシュマロ 864円

アンパンマンテラス/アンパンマンフレンズ

ハロウィーンハンドタオル 1,100円

アンパンマンテラス/アンパンマンフレンズ

ハロウィーンアクリルキーホルダー※画像はイメージです

ハロウィーンアクリルキーホルダー 各880円

アンパンマンテラス/アンパンマンフレンズ

ハロウィーンマスコット※画像はイメージです

ハロウィーンマスコット 各2,200円

アンパンマンテラス/アンパンマンフレンズ

ハロウィーン限定 マシュマロソックス※画像はイメージです

ハロウィーン限定 マシュマロソックス 各880円

アンパンマンテラス/アンパンマンフレンズ

ハロウィーンアクションボールペン※画像はイメージです

ハロウィーンアクションボールペン 各1,100円

アンパンマンテラス/アンパンマンフレンズ

ハロウィーンステッカー※画像はイメージです

ハロウィーンステッカー 各385円

アンパンマンテラス/アンパンマンフレンズ

2L記念写真(ハロウィーンフレーム)※画像はイメージです

2L記念写真(ハロウィーンフレーム) 1,650円/1枚

アンパンマンにこにこ写真館

にこにこフォトホルダー(ハロウィーンフレーム)※画像はイメージです

にこにこフォトホルダー(ハロウィーンフレーム) 各2,420円

アンパンマンにこにこ写真館

ハロウィーンワッペンセット※画像はイメージです

ハロウィーンワッペンセット 1,650円

バタコさんの手づくりハウス

ハロウィーンマント※画像はイメージです

ハロウィーンマント 各1,500円(カーニバルゲーム景品)

アンパンマンカーニバル王国

ハロウィーンカチューシャ 2,200円

ドキンちゃんのドキドキおしゃれショップ

ハロウィーンカフェラテ(アイス/ホット)※画像はイメージです

ハロウィーンカフェラテ(アイス/ホット)

各580円(柄により販売時期が異なります)

ジャムおじさんのパン工場

ハロウィーンアンパンマンパン※画像はイメージです

ハロウィーンアンパンマンパン 500円

ジャムおじさんのパン工場

※仕様や価格は変更になる可能性があります

※発売日は商品により異なります

※数量限定のため品切れになる可能性があります

※画像はイメージです

※価格はすべて税込です

■施設概要

所在地 : 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい6-2-9

TEL : 045-227-8855

FAX : 045-227-8860

交通アクセス: みなとみらい線新高島駅「3番出口」より徒歩約3分

JR横浜駅「東口」より徒歩約10分

首都高横羽線「みなとみらい」出口より約10分

営業時間 : 2・3Fミュージアム 10:00〜17:00(最終入館16:00)

1Fショップ&フード・レストラン 10:00〜18:00

※営業時間は変更になる場合があります

入館料 : 2,200円〜2,600円(税込)

※1歳以上

※日時指定WEBチケットの事前購入が必要

※1Fショップ&フード・レストランは入場無料

休館日 : 12月31日〜1月2日

※他に館内改装・保守点検等による臨時休業あり

