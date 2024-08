フィールドスリーは、IP68級防塵防水・耐衝撃であらゆるアクティビティに適した防水デジタルカメラ「F3DCWP-01」を2024年8月1日より順次出荷します。

フィールドスリー 防水デジタルカメラ「F3DCWP-01」

販売開始時期 :2024年8月1日より順次出荷開始予定

型番 :F3DCWP-01

JANコード :4589969401685

メーカー希望価格:オープン

フィールドスリーは、IP68級防塵防水・耐衝撃であらゆるアクティビティに適した防水デジタルカメラ「F3DCWP-01」を2024年8月1日より順次出荷。

【製品の概要】

F3DCWP-01は最も高い防塵防水等級IP68に準拠した、レジャーシーンで活躍するコンパクトな防水カメラです。

水深5mでの使用が可能なので、シュノーケリングなどのマリンスポーツにも最適で、砂や埃の侵入を完全に防ぎ、1mからの落下にも耐えるタフなボディは、あらゆるアクティビティのパートナーとして活躍します。

レンズ側の前面にもモニターを配置したデュアルモニターで、自撮りも綺麗に撮影することができます。

さらに、4K動画撮影対応、有効画素数1,300万画素、16倍デジタルズーム、電子手振れ補正機能を搭載し、アクティビティ中の撮影も鮮彩に映し出します。

【製品の特長】

・水深5mでの撮影が可能な防水仕様

海中やプールでの水中撮影が可能で、スキーやスノーボードでも雪が入り込むことを防ぐので、一年を通したレジャーで活躍します。

水深5mでの撮影が可能な防水仕様

・砂や塵が入り込まない完全防塵構造

汚れを気にせずアウトドアで思い切り使える防塵仕様となっており、建設現場や工事現場などのビジネスシーンでも安心して使用できます。

砂や塵が入り込まない完全防塵構造

・高さ1mからの落下テストをクリア

メーカー独自基準の落下テストをクリアし、アクティブなユーザーにぴったりな耐衝撃性に優れたボディです。

※すべての条件で無破損・無故障を保証するものではありません。

高さ1mからの落下テストをクリア

・前面と背面にモニターを搭載

背面のメインモニターには大きく見やすい2.8インチの液晶画面を搭載されています。

フロントにも2インチのモニターを配置し、自撮りもアングルを調整しながら撮影できます。

前面と背面にモニターを搭載

・1,300万画素センサー搭載

1,300万画素センサーを搭載することで高画質な表現が可能です。

1,300万画素センサー搭載

・16倍デジタルズーム

被写体に近づかなくても、より細部まで拡大して撮影することができます。

16倍デジタルズーム

・最大4Kでの動画が撮影可能

HD(120fps)から最大4K(30fps)までの動画撮影も可能で、写真と動画、両方で思い出を楽しめます。

最大4Kでの動画が撮影可能

・スマイルショット機能

人物の顔に自動でピントを合わせ、笑顔を検出すると自動的にシャッターを切ります。

スマイルショット機能

量販店をはじめ法人へ、オープン価格にて販売展開します。

量販店をはじめ法人へ、オープン価格にて販売展開中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post IP68級防塵防水・耐衝撃であらゆるアクティビティに!フィールドスリー 防水デジタルカメラ「F3DCWP-01」 appeared first on Dtimes.