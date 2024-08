エスケイジャパンは、人気クリエイター「にしむらゆうじ」が描く「スタジオUG」の仲間たちのクレーンゲーム専用景品第2弾を販売中です。

本商品は2024年8月から全国のラウンドワン限定で展開中。

エスケイジャパン「スタジオUG」クレーンゲーム専用景品第2

エスケイジャパンは、人気クリエイター「にしむらゆうじ」が描く「スタジオUG」の仲間たちのクレーンゲーム専用景品第2弾を販売中です。

本商品は2024年8月から全国のラウンドワン限定で展開中。

●「スタジオUG」の仲間たちがラウンドワンのある街にやってきた!

第2弾は「スタジオUG」の人気キャラクター「ごきげんぱんだ」や「こねずみ」などの仲間たちがラウンドワンに遊びにきた!がコンセプト。

お出かけをイメージしたデザインのバッグやラウンドワン施設内で楽しく遊ぶ姿を切り取ったぬいぐるみなど、限定デザインならではのアイテムが登場します。

※クレーンゲーム専用景品のため、非売品となります。

※店舗導入は2024年8月10日(土)となります。

導入時期は店舗によって異なります。

○スタジオUG BIGぬいぐるみ(全3種)

スタジオUG BIGぬいぐるみ(全3種)

○スタジオUG ぬいぐるみマスコット2(全4種)

スタジオUG ぬいぐるみマスコット2(全4種)

○スタジオUG スクエアバッグ(全2種)

スタジオUG スクエアバッグ(全2種)

〇スタジオUG ボストンバッグ(全2種)

スタジオUG ボストンバッグ(全2種)

○スタジオUG フェイスマスコット(全4種)

スタジオUG フェイスマスコット(全4種)

●お知らせ・最新情報の案内

今後の発売情報及び詳しい導入店舗は、エスケイジャパン・クレーンゲーム専用景品サイト「キャラとる」にて公開します。

●店頭マストバイキャンペーンを実施!

ラウンドワン店舗で対象のクレーンゲームに500円以上投入すると【限定ステッカー】をプレゼント!

※硬貨を投入する前にお近くのスタッフにお声がけください。

※ステッカー配布はなくなり次第、予告なく終了します。

●「スタジオUG」グッズセットが当たるフォロー&リポストキャンペーンを実施中!

発売を記念して“ラウンドワン限定プライズ全アイテムセット”が当たるフォロー&リポストキャンペーンを2024年7月25日(木)12:00〜8月4日(日)23:59まで実施しています。

<キャンペーン概要>

株式会社ラウンドワン アミューズメント【公式】X(@ROUND1_AMPRIZE)とにしむらゆうじ広報課【公式】X(@PRnishimurayuji)をフォローして、キャンペーンポストをリポストすると抽選で2名様にプレゼント!

●「にしむらゆうじ」プロフィール

イラストレーター・まんが家・アニメーター。

SNS上でのイラストやまんがの公開、LINEスタンプ販売などで多くのキャラクターを生み出し、その中でも「ごきげんぱんだ」や「こねずみ」「ラブラビット」など「スタジオUG」の仲間たちを中心とした作品を多く発表している。

SNSでの活動だけでなく、書籍出版やグッズ展開、イベントなど幅広く活動を広げ、YouTubeでは、自身が監督・アニメーション原画を担当するアニメ作品を定期的に発表し、静止画表現に留まらずに幅広い媒体・表現技法へと活動の幅を広げ続けている。

(C)studio U.G. - NishimuraYuji

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post にしむらゆうじが描く!エスケイジャパン「スタジオUG」クレーンゲーム専用景品第2弾 appeared first on Dtimes.