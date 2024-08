秘境の写真！ノエビアグリーン財団『小さな冒険者たちの「雲ノ平」への挑戦 〜プロ登山家・竹内洋岳さんと目指す“日本最後の秘境”〜』

公益財団法人ノエビアグリーン財団は、2024年8月19日(月)〜8月30日(金)、ノエビア銀座ギャラリーにて、ノエビアグリーン財団写真展『小さな冒険者たちの「雲ノ平」への挑戦 〜プロ登山家・竹内洋岳さんと目指す“日本最後の秘境”〜』を開催します。

公益財団法人ノエビアグリーン財団『小さな冒険者たちの「雲ノ平」への挑戦 〜プロ登山家・竹内洋岳さんと目指す“日本最後の秘境”〜』

会期 :2024年8月19日(月)〜8月30日(金)

開催時間:午前9時〜午後5時半

会場 :ノエビア銀座ギャラリー(ノエビア銀座ビル1F)

東京都中央区銀座7-6-15

主催 :公益財団法人ノエビアグリーン財団

写真 :合同会社ベストマンデイ 広田勇介(ひろた ゆうすけ)撮影

《入場無料》

本展では、小・中学生対象「山の教室 “雲ノ平年間プログラム”」にて、2023年8月、1年間の集大成として雄大な雲ノ平に挑んだ子供たちの姿とともに、秘境ならではの魅力あふれる写真を展示します。

さらに夏休み企画として、「山の日」にちなんだ公式SNS限定の“雲ノ平クイズイベント”を実施します。

期間は8月13日(火)〜8月30日(金)です。

【竹内 洋岳(たけうち ひろたか)】

1971年生まれ 東京都出身。

世界で29人目、日本人では初となる8,000m峰14座登頂を達成したプロ登山家。

【雲ノ平とは】

所在地は富山県富山市。

北アルプスの最奥部、黒部源流域の標高2,600m付近に忽然と広がる溶岩台地。

初夏には一面に高山植物の花が咲き、秋には黄金色の草原に鮮やかな紅葉が彩りを添え、四季折々の自然を楽しめます。

“日本最後の秘境”と呼ばれ、簡単には辿り着けない憧れの地として知られています。

【展示写真について】

雄大な雲ノ平に挑む子供たちの姿とともに、秘境ならではの魅力あふれる写真を展示します。

各写真に添えられた子供たちのメッセージは、みる方の冒険心をかき立て、まるでその場にいるかのような臨場感を味わえます。

【SNS限定「雲ノ平クイズイベント」開催について】

