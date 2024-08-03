¡Ø¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤Î¸¤¡Ù¤ò¥È¥ê¥ß¥ó¥°¤·¤¿·ë²Ì¡Ä¡Ø¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¸¤¡Ä¡©¡ÙËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥Õ¥©ー¥¢¥Õ¥¿ー¤¬110ËüºÆÀ¸¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¤¿¤Þ¤é¤ó¡×³¤³°¤«¤é¤âÀä»¿
²Ä°¦¤¹¤®¤ëMIX¸¤¤Î¥È¥ê¥ß¥ó¥°±ÇÁü¤¬YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖLovely Grooming¡×¤µ¤ó¡£Æ°²è¤Ï110Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡ÖÁ°»è¤Î¥Ü¥Æ¤Ã¤È´¶¤¿¤Þ¤é¤¢¤¢¤¢¤ó¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö°¦¸¤¤Î¾®¤µ¤¤º¢¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§¡Ø¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤Î¸¤¡Ù¤ò¥È¥ê¥ß¥ó¥°¤·¤¿·ë²Ì¡Ä¡Ø¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¸¤¡Ä¡©¡ÙËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥Õ¥©ー¥¢¥Õ¥¿ー¡Û
¥Á¥ï¥ï¡ß¥·ー¥ºー¤ÎMIX¸¤¤¬ÍèÅ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
»°¸®Ãã²°¤Î¥È¥ê¥ß¥ó¥°¥µ¥í¥ó¡ÖLovely Grooming¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥È¥ê¥ß¥ó¥°É÷·Ê¤ò»£±Æ¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Á¥ï¥ï¡ß¥·ー¥ºー¤ÎMIX¸¤¡ÖÃãÂÀÏº¡×¤¯¤ó¡£
Î¾¸¤¼ï¤Î°¦¤é¤·¤¤ÉôÊ¬¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥ë¥Ã¥¯¥¹¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÃãÂÀÏº¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¶ÛÄ¥¤ò¤Û¤°¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È¤ª¤â¤Á¤ã¤ÇÍ·¤ó¤ÀÃãÂÀÏº¤¯¤ó¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ë¡£ÄÞÀÚ¤ê¡¦¥·¥ã¥ó¥×ー¤Ê¤É¤Î¥±¥¢¤â¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤»ý¤Á¤è¤¹¤®¤Æ¥¦¥È¥¦¥È¢ö
ÂÎ¤¬¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Ó¥Õ¥©ー¤Î¤ª»Ñ¤ò»£±Æ¡£¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤ÎÈïÌÓ¤¬°¦¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÜ¼þ¤ê¤ÎÌÓ¤¬¿¤Ó¤¹¤®¤Æ¤¤¤Æ¸«¤¨¤Ë¤¯¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥È¥ê¥Þー¤µ¤ó¤¬¥«¥Ã¥È¤Ë¶Ð¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¹¤®¤Æ¥¦¥È¥¦¥È¡Ä¡£½ÏÎý¤µ¤ì¤¿¼ê¤µ¤Ð¤¤ÏÃãÂÀÏº¤¯¤ó¤ò¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î¶Ë¤ß¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤ª¿¬¤äÂ²ó¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤â¤ªÍø¸ý¤µ¤ó¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ËâË¡¡Ä¡ª¡©°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤ËÂçÊÑ¿È
ÂÎ¤Î¥«¥Ã¥È¤¬½ª¤ï¤ê¡¢Â³¤¤¤Æ¤ª´é²ó¤ê¤Ç¤¹¡£³Ü²¼¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç¤ÏºÆ¤Ó¥¦¥Ã¥È¥ê¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¤¢¤ï¤ä¿²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤È¥Ï¥é¥Ï¥é¤¹¤ë°ìËë¤â¡£¥È¥ê¥Þー¤µ¤ó¤ÎÏÓ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃúÇ«¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¤¿ÃãÂÀÏº¤¯¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤ó´Ý¤ª¤á¤á¤È°¦¤é¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤¬ºÝÎ©¤Á¥â¥Ç¥ë¸¤¤È¸«´Ö°ã¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎÈþ¥ï¥ó¥³¤Ë¡Ä¡ª¥È¥ê¥Þー¤µ¤ó¤ÎËâË¡¤Ë¤Ï¶Ã¤¤Ç¤¹¡£
¥È¥ê¥ß¥ó¥°½ªÎ»¸å¤â¡¢»Ü½ÑÃæ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤´µ¡·ù¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÃãÂÀÏº¤¯¤ó¡£¤ª·Þ¤¨¤ËÍè¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¤´µ¡·ù¤Ç¥µ¥í¥ó¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿♡
¤³¤Á¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È²Ä°¦¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¡Ö»ä¤Î°¦¸¤¤â¥·ー¥ºー¤È¥Á¥ï¥ï¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¹¡ª¾®¤µ¤¤º¢¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¡Ö´¥¤«¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤ª¤¸¤£¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥È¥ê¥Þー¤µ¤ó¤ÎÁÇÁá¤¯¼êºÝ¤è¤¯³î¤ÄÀµ³Î¤Ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤ÏÀ¨¤¤¡ª
Â¾¤Î¥ï¥ó¥³¤¿¤Á¤Î²Ä°¦¤¤¥È¥ê¥ß¥ó¥°É÷·Ê¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖLovely Grooming¡×¤òÇÁ¤¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖLovely Grooming¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§anrai0419
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹