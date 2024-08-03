ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢4»î¹ç¤Ö¤ê33¹æ¡¡19ÂÇÀÊÌµ°ÂÂÇ¢ªº£µ¨½é¤Î3¥é¥ó¡ÄÇ¯´Ö48È¯¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥ª¥º¥Ê¤Ë2º¹
Å¨ÃÏ¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¡¢4»î¹ç¤Ö¤ê¥¢¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤¿
¡ÚMLB¡Û¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹ 6¡¼5 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡¦¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï8·î2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¡£9²ó¤Ë4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î33¹æËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¹ë²÷ÃÆ¤ËÅ¨ÃÏ¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè4ÂÇÀÊ¤Þ¤ÇËÞÂà¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¤½¤Î»þ¤¬Íè¤¿¡£9²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤¬²ó¤ë¤È¡¢±¦ÏÓ¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó¤ÎÄ¾µå¤ò°ìÁ®¡£±¦ÍãÀÊ¤ØÈô¤Ó¹þ¤à¹ë²÷3¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ116.3¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó187.2¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥405¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó123.4¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢³ÑÅÙ25ÅÙ¤Î°ìÈ¯¡£¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹Áê¼ê¤Ë¤Ï¤³¤ì¤ÇÄÌ»»19ËÜÌÜ¡£¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Î21ËÜ¤Ë¼¡¤°¡¢ÂÐÀïµåÃÄÊÌ¤Ç¤ÏÃ±ÆÈ2ÈÖÌÜ¤ÎËÜ¿ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡7·î¤Ï24»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.286¡¢6ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS1.008¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£27Æü¡ÊÆ±28Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥¢¥¹¥È¥í¥ºÀï°ÊÍè¡¢°ìÈ¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¤Î¥Þ¥ë¥»¥ë¡¦¥ª¥º¥Ê³°Ìî¼ê¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡Ë¤Ë1º¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î°ìÈ¯¤Ç2ËÜº¹¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï2Æü¡ÊÆ±3Æü¡Ë¤Î»î¹çÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç106»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥ê¡¼¥°1°Ì¤ÎÂÇÎ¨.309¡¢32ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS1.028¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£76ÂÇÅÀ¤â¥ª¥º¥Ê³°Ìî¼ê¤Ë8º¹¤Î2°Ì¤Ë¤Ä¤±¡¢¥á¥¸¥ã¡¼12Ç¯¤Ö¤ê¤Î3´§²¦¤â»ë³¦¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë