「にゃんガルー(R)パーカー」が貰える！コスモライフ「にゃんモデル新規契約キャンペーン」

コスモライフが、8月8日の「世界猫の日」に併せた、88デザインのオリジナルパーカーが抽選でもらえる、「にゃんモデル新規契約キャンペーン」を2024年8月1日(木)から9月1日(日)まで開催中。

猫好きスタッフの猫愛で、2022年2月22日に誕生したウォーターサーバー「にゃんモデル」。

発売から2年半で累計販売台数4,000台を突破しました。

毎年恒例となった8月8日「世界猫の日」に併せて、皆様、そして猫様への感謝を込めて、愛猫とひとつになれるポケット付きのオリジナルパーカー「にゃんガルー(R)パーカー」がもらえる新規契約キャンペーンを開催!

パーカーのデザインは注目のイラストレーターaicopanさんによる書き下ろしイラストを採用。

保護猫でモデルのむぎくんと妹のだいずちゃんの兄妹をモチーフにした“88デザイン”はみんなの注目間違いなし!

袖の部分には肉球をあしらい、お腹のポケットにはすっぽりと猫ちゃんも入れます。

かわいいパーカーで猫とひとつになって、さらに友情を深めましょう!

■「にゃんモデル」とは

「ウォーターサーバーを猫の形にしたら可愛くない?」という猫好き社員の「猫愛」から生まれた、ウォーターサーバーです。

222台の数量限定販売からスタートし、2,222台の増産。

そして昨年、定番モデル化を果たしました。

2024年2月22日には製品アップグレードと2色の新色も仲間入りして、さらに可愛さも便利さもパワーアップしました!

「にゃんガルー(R)パーカー」は、本キャンペーンでしか手に入らない限定品となりますので、「キャンペーン詳細&製品ページ」や「世界猫の日記念動画」をチェックしてください!

・キャンペーン&製品URL:

にゃんモデルシリーズ一覧

▼キャンペーン詳細

・期間 :2024年8月1日(木)〜9月1日(日)

・賞品 :猫ちゃんも入れる!オリジナルにゃんガルー(R)パーカー

※「にゃんガルー(R)パーカー」はビーズ株式会社の登録商標です。

・当選人数:抽選88名様

・対象 :キャンペーン期間中に「smartプラスにゃんモデル」または

「smartプラスNextにゃんモデル」を新規契約された方が

対象となります。

■同時開催!公式Instagramフォロー&コメントキャンペーン!

コスモウォーター公式Instagramの「世界猫の日キャンペーン投稿」にフォロー&コメントすると、抽選で「猫ちゃんとの生活がもっと楽しくなるグッズ」をプレゼント!

さらに、投稿にメンションをつけてストーリーズでシェアすると、当選確率UP!

ご家族に猫ちゃんがいる方もそうでない方もみんなが嬉しいプレゼントを用意されました!

どなたでも参加できますので、ぜひお気軽にフォロー&コメントして、みんなで一緒に「世界猫の日」をお祝いしましょう!

▼キャンペーン詳細

・期間 :2024年8月1日(木)〜8月19日(月)

・賞品 :「nello ペットドライルーム(R)+Deo」・

「プレミアムミャウエバー」など豪華賞品多数!

・当選人数:抽選8名様

・参加方法:

(1) コスモウォーター公式Instagramアカウントをフォロー

(2) 「世界猫の日キャンペーン」の投稿にコメントして応募完了!

(3) さらに、「@cosmowater.official」のメンションをつけて、ストーリーズで(2)の投稿をシェアすると当選確率UP!

■家族の天然水 コスモウォーター

コスモウォーターの天然水は日本人に親しまれている天然の軟水だから、そのまま飲んでも料理に使っても満足いただけるおいしさです。

温水も冷水もすぐに使えるウォーターサーバーだから、おうち時間がもっと快適に。

大切な家族みんなの水だからこそ、おいしくて、安全で、安心して飲める。

コスモウォーターという選択をあなたに。

※「コスモウォーター」は、コスモライフのウォーターサーバー及び宅配水事業のブランド名称です。

