¸Å»Ô·û¼÷»á¡¢¥Ñ¥ê¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¼î¶Ì¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¾Ò²ð¤â¡Ö¥°¥Ã¤È¤³¤Ê¤¤¡Ä¡×·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤ËÏÀÇË¤µ¤ì¤ë
¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Î¸Å»Ô·û¼÷»á¡Ê39¡Ë¤¬3ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÃæµïÀµ¹¤ÎÅÚÍËÆü¤Ê²ñ¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°11»þ30Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ê¸ÞÎØ¡Ë¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ò¤á¤°¤ë¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÁª¼êËÜ¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¸ÞÎØ¤Ç¡Ö¥°¥Ã¤È¤¤¿¡×¾ìÌÌ¤ò¾Ò²ð¡£ÉáÃÊ¤«¤éÎäÀÅ¤Ê¸Å»Ô»á¤ÎÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢MCÃæµïÀµ¹¤«¤é¡Ö¤½¤â¤½¤â¸Å»Ô¤µ¤ó¤Ï¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È³ÎÇ§¤¬Æþ¤ê¡¢¸Å»Ô»á¤Ï¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¥°¥Ã¤È¤Ï¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¯¤È¡¢¸Å»Ô»á¤Ï¡Ö°ã¤¦¡¢¤¹¤´¤¤¡ª¡¡¤È»×¤Ã¤¿¤Î¡£ËÜÅö¤Ë¡£¤¹¤´¤¤¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊäÂ¤·¡¢¡ÖËÍ¤Ï¥°¥Ã¤È¤¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¸Å»Ô»á¤Ï¡ÖËÙÊÆ·¯¤ÎÍ¥¾¡¤Î¥·¡¼¥ó¡×¤È¡¢ÂçµÕÅ¾¤Ç¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥¹¥È¥ê¡¼¥ÈÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ËÙÊÆÍºÅÍ¡Ê25¡á»°°æ½»Í§DS¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ë¤ÎÏÃÂê¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¤¢¤ì¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡©¡×¤È½Ð±é¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¸Å»Ô»á¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ì¤³¤½¡¢ËÙÊÆ·¯¤È²¿¿Í¤«¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¡ØÉÝ¤¤¤«¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¶¥µ»¤È¤·¤Æ¤Î´í¸±¡ÊÅÙ¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡Ö¶¥µ»¤È¤·¤ÆÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤Î¡©¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢ËÙÊÆ·¯¤ÎÅú¤¨¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ø¼Â¤Ï¤³¤Î¶¥µ»¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤¬»×¤¦¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È´í¸±¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤º¤Ã¤È´í¤Ê¤¤¤³¤È¤òËÍ¤¿¤Á¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¡¢¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤Î²ñÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤À¤«¤éËÙÊÆ·¯¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÎÎý½¬¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬´ðÁÃÅª¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢´í¤Ê¤¤µ»¤ÎÎý½¬¤ÏËÜÅö¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤´í¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼Â¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ò²ð¡£¡Ö´í¸±¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¤Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤À¤«¤é¤³¤½ËèÆü¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¸¤¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ë1Æü¤¬½ª¤ï¤ë¤Ê¤é¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¼î¶Ì¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤¦¤Ê¤º¤¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤¤¤¤ÏÃ¡¢ËÜ¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥°¥Ã¤È¤³¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¸Å»Ô»á¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¸Å»Ô»á¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é±þÀï¤·¤¿¤¬¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ë¡Ö¤½¤Î´¶¾ð¤ò¡Ø¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¡¢¿Í¤Ï¡ª¡×¤È¥À¥á½Ð¤·¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¥°¥Ã¤È¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ§¤á¡ÈÏÀÇË¡É¤µ¤ì¤¿¡£
VTR¤ÇËÙÊÆ¤ÎºÇ¸å¤Î»îµ»¤Ç¤ÎµÕÅ¾·à¤Ê¤É¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¸Å»Ô»á¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£À¸¤ÍÍ¤È¤«¡£¥¹¥±¡¼¥È¤È¤«¤Ã¤Æ¶¥µ»¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢À¸¤ÍÍ¤È¤«¤â´Þ¤á¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÀä»¿¡£¡ÖÀ¸¤Êý¤¬¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤â½Ð¤ë¤«½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¡¢µÕÅ¾¤Ç¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤¹¤ë¤È¡¢Ãæµï¤«¤é¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡Ä¡×¤ÈÉáÃÊ¤È¤Î¥¥ã¥é°ã¤¤¤ò¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¡¢¡Ö²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¿Í¤À¤È¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤Ï²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡Ä¡×¤È¡¢¤·¤É¤í¤â¤É¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾È¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£