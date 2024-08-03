宇多田ヒカル『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』ファイナル公演の模様がU-NEXTで配信決定
■宇多田ヒカル初の全国ツアー『BOHEMIAN SUMMER 2000』など過去のライブ映像やMVの配信も決定！
宇多田ヒカルが9月1日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催する全国ツアー『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』ファイナル公演の模様が、U-NEXTにて11月10日16時30分からにライブ配信（※）されることが決定。
※全国ツアーを収録した映像を後日ライブ配信
25年間の軌跡を丁寧に辿っていくセットリストと会場を包み込む圧巻のパフォーマンスが、臨場感たっぷりの映像で楽しめる。
また、今回の配信決定を記念して、宇多田ヒカル初の全国ツアー『BOHEMIAN SUMMER 2000』と、デビュー5周年記念ライブ『Utada Hikaru in Budokan ヒカルの5』、さらにこれまでのシングル、アルバム曲のMVが11月のライブ配信に先駆け、順次配信される。
(c)Sony Music Labels Inc.
配信情報
U-NEXT『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』
ライブ配信：11/10（日）16:30～終了まで
見逃し配信：配信準備完了次第～11/17（日）23:59まで
配信詳細はこちら
https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000006053
U-NEXT OFFICIAL SITE
https://video.unext.jp
宇多田ヒカル OFFICIAL SITE
https://www.utadahikaru.jp/