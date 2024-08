IOが、4th Album『four』を2024年11月13日、2枚組アナログ化で完全生産限定リリースすることを発表した。昨年11月24日にサプライズ・リリースされた『four』。豪華客演・プロデューサーを招いた本作はDef Jam Recordingsよりリリース。また、山田健人監督による「6 In Da Morning feat. Jin Dogg, MELRAW」(Pro. GooDee, The Anticipation Illicit Tsuboi)のMusic Videoも公開されている。

なお、本作は数量限定となっている。<リリース情報>IO4th Album『four』アナログ盤(2LP)【完全生産限定盤】2024年11月13日(水)発売価格:5,940円(税込)仕様:2LP/ 重量盤 / 回転数33 1/3 / E式Wジャケットhttps://umj.lnk.to/io_four_lpPR=収録曲=Side AM1. Tokyo Freeway feat. KEIJU (Pro. GooDee)M2. Honto feat. Watson (Pro. GooDee)M3. Your Breeze feat. Yo-Sea (Pro. J earth)Sise BM4. 左利きのBenz (Prod. Chaki Zulu)M5. Racin feat. Kohjiya (Pro. Mellow In Da Street, GooDee)M6. AMIRI DENIM (Pro. GooDee)Side CM7. Raise feat. MUD, $MOKE OG (Pro. NGONG)M8. Faded (Prod. GRAY)Side DM9. GooDees Interlude (Pro. GooDee)M10. Sequence (Pro. GooDee, THE SIXDAYTONA)M11. 6 In Da Morning feat. Jin Dogg, MELRAW (Pro. GooDee, The Anticipation Illicit Tsuboi)IO Instagram:https://www.instagram.com/iointheday/IO UNIVERSAL MUSIC HP:https://www.universal-music.co.jp/io/IO Def Jam Recordings HP:https://www.defjamrecordings.jp/KANDYTOWN Instagram:https://www.instagram.com/kandytownlife/