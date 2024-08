レトロ？ モダン？ フィルムケースのようなクッキー缶に心ときめく！ 焼きたてスコーンも秀逸な新店（東京・新宿）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は新宿駅改札内にできた商業施設にオープンしたクッキーがメインのスイーツショップ。焼きたてのスコーンも人気です。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。 早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

35MM(サンジュウゴミリ)(東京・新宿)

クッキー缶側面にエンボス加工で入っているのは、中にあるクッキーのサイズ表示 写真:お店から

2024年4月17日、新宿駅改札内、エキナカに誕生した商業施設「EATo LUMINE(イイトルミネ)」内にスイーツショップ「35MM(サンジュウゴミリ)」がオープンしました。1枚ずつ丁寧に焼き上げたクッキーと焼きたてのスコーンが人気で、入手できるのはこの1店舗とオンラインショップだけというから要注目です。

店舗の上に掲げられた大きなロゴマークが目印 写真:お店から

「35MM」を訪れて目をひくのがおしゃれなクッキー缶。デザインを担当したのは、有名ファッションブランドのロゴデザインなどを手掛けるグラフィックデザイナーの平林奈緒美さん。カメラの35mmフィルムを入れる容器を思わせるデザインは少しレトロな趣があります。蓋がスクリューキャップになっているので、クッキーを食べ終わった後も小物入れにしたり、お菓子を入れたりと楽しむことができます。

手前のクッキーは「プレーン」950円。1缶10枚入り 写真:お店から

このかわいいクッキー缶に入っているのが、店名にもなっている35mmと少し小ぶりのクッキー。食べたときに「心地よい」と感じる大きさ、厚み、硬さを徹底的に考えて、このサイズになったのだそう。ザクザクとした歯切れの良い食感がたまりません。

「アールグレイ」950円 写真:お店から

クッキーのこだわりは味わいと素材にあります。甘みや香りは控えめで、毎日食べたくなる優しい味わいです。そして優しい味わいだからこそこだわったのが素材。メイン素材の小麦粉は数十種類の中から厳選したフランス産の小麦粉を使用。バターもベルギー産の発酵バターをすべてのフレーバーで使用しています。

これらの素材を使用することで、心地よい歯応えや豊かな小麦の香り、フワッと品よいバターの香りを楽しめるクッキーを実現しました。

「チョコチップ」950円 写真:お店から

フレーバーは定番ではプレーンやチョコチップ、アールグレイの3種類。定番にプラスして季節限定のフレーバーが加わります。小麦とバターをシンプルに楽しみたいプレーン、香り豊かなスリランカ産の茶葉をたっぷり使ったアールグレイ、チョコと生地のバランスが絶妙で食べ飽きないチョコチップ。どれにしようか迷うのも楽しいですね。

クッキーは個別でもセットでも購入可能。缶なしのレフィルでも680円で購入できるので、気軽に味見したり、食べ終わったクッキー缶に入れたりして楽しむこともできます。

焼きたてスコーン、270円〜 写真:お店から

「35MM」のもう一つの人気商品が焼き立てスコーン。フレーバーはプレーンやチョコチップ、イチジクなど日替わりです。外側がサクサクで、中がしっとりしたスコーンは手作りしているため数量限定。1日4回の焼き上がり時間には行列ができる人気ぶりです。

毎日の暮らしをちょっぴり楽しくしてくれるおいしいクッキーとスコーン。手土産にも自分へのご褒美おやつにもピッタリ。新宿に出かけた際、立ち寄ってみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

焼き立てスコーン「プレーン」270円 出典:gozeeraさん

『 ︎PLAIN 950円

食感はハードタイプのクッキー

甘味はあっさりめなのですが、中に仕込まれたバターが後からフワッと来て満足度高い!



︎焼き立てスコーン PLAIN 270円

スクエアタイプで面白い形。

カリッとした表面がクッキーのようでもある。

中はふんわりとして、スコーンとしては、加水率が高い気がします。食べやすく美味しいです』(gozeeraさん)

店頭に並んだ4種類のクッキー缶 出典:norari_さん

『プレーン缶単品 950円、チョコチップ缶単品 950円

持ち帰ってさっそくいただくと、小ぶりのサイズが少しずついただくのにちょうど良く、素材の良さ感じられる素朴でやさしい味わい。どちらのフレーバーも美味しいです!



食べ終わった容器の缶は、小物入れにちょうど良く便利。お友達にもかわいい缶と注目され評判で、ついおすすめしてみたり。手土産やお持たせにも、今後に選んでいこうと考えています』(norari_さん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆35MM住所 : 東京都新宿区新宿3-38-2 EATo LUMINETEL : 03-5925-8255

文:小田中雅子

The post レトロ? モダン? フィルムケースのようなクッキー缶に心ときめく! 焼きたてスコーンも秀逸な新店(東京・新宿) first appeared on 食べログマガジン.