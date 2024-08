ベビースターラーメン」「ブタメン」ファンアート募集！MashRoom Cafe「ベビースターラーメン」65周年記念企画

『MashRoom Cafe(マッシュルームカフェ)』にて、おやつカンパニーの「ベビースターラーメン」発売65周年を記念して、「ベビースターラーメン」「ブタメン」のファンアートを一般より募集し、同グッズを2024年8月1日(木)より販売中です。

MashRoom Cafe「ベビースターラーメン」65周年記念企画

『MashRoom Cafe(マッシュルームカフェ)』にて、おやつカンパニーの「ベビースターラーメン」発売65周年を記念して、「ベビースターラーメン」「ブタメン」のファンアートを一般より募集し、同グッズを2024年8月1日(木)より販売中。

■ベビースターラーメンとは?

子供たちのおやつの一番星にという願いを込めて名付けられた「ベビースターラーメン」。

1959年の発売以来、お客様の声とともに進化を続け、幅広い麺の「ドデカイラーメン」、ひとくちサイズの「ラーメン丸」、おつまみ仕様の「ラーメンおつまみ」など、様々なラインナップで“たっぷり、たのしい”を届けられています。

■「ベビースターラーメン65周年」×「MashRoom Cafe」ファンアート企画

ベビースターラーメン発売65周年を記念して、「ベビースターラーメン」と「ブタメン」のファンアートを募集します

※ファンアートはキャラクターや商品パッケージ、商品そのものなどブランド全般が対象です

※ただし、ベビースターキャラクターは「ホシオくん」以外の歴代キャラクターは対象外です

※「ベビースター」「ホシオくん」「ブタメン」はおやつカンパニーの登録商標です。

・募集期間:2024年8月1日12:00 〜 2024年9月30日12:00

・販売期間:2024年8月1日12:00 〜 2024年12月2日12:00

募集ページ:

https://mashroomcafe.com/content/43

その他詳細は『MashRoom Cafe』内募集ページより確認してください。

