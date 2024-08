外見的な魅力にあふれる若者を見ると、「人生の何もかもがうまくいきそうだ」と感じる人もいるかもしれません。ところが、10代の若者の外見的魅力と行動の関連性を分析した新たな研究では、「見た目がいい若者はより多く飲酒するリスクが高い」という結果が示されました。Beauty, underage drinking, and adolescent risky behaviours - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268123003281The downside of being good lookinghttps://norwegianscitechnews.com/2024/06/the-downside-of-being-good-looking/Attractiveness May Influence Teens' Tendency For Risky Behaviors : ScienceAlerthttps://www.sciencealert.com/attractiveness-may-influence-teens-tendency-for-risky-behaviorsノルウェーやイギリスなどの研究チームは、「外見的な魅力」が若者の危険な行動にどのような影響を及ぼすのかを調べるため、アメリカで実施された「National Longitudinal Study of Adolescent to Adult Health(Add Health:青少年から成人までの健康に関する全国縦断的研究)」という縦断研究のデータを分析しました。Add Healthは、1994〜1995年の時点でアメリカの学校に通う7年生〜12年生(日本の中学1年生〜高校3年生に相当)だった3万人以上の青少年から、人口統計・社会・家族・経済・行動・心理・認知・健康といった多岐にわたるデータを収集した縦断研究です。被験者は学校を卒業した後も継続的に追跡され、成人後の24〜32歳の頃にもさまざまな項目で回答しています。被験者らは、「過去1カ月間にどれほどの量と頻度で飲酒したのか」「大量飲酒をしたかどうか」「喫煙しているかどうか」「その他の薬物を使用しているかどうか」といった質問に回答したほか、不用意なセックスや妊娠に関する情報も提供したとのこと。さらに特徴的なのが、Add Healthでは大人のインタビュアーによる「若者の外見的魅力の評価」が行われているという点です。インタビュアーは調査開始時点で、対象となった若者の外見的魅力を「1〜5」のスケールで評価しました。もちろん、外見的魅力の評価は主観的なものであり、インタビュアーのほとんどが女性だったという傾向もみられました。しかし、2000年のメタアナリシスでは人々が「どのような顔が魅力的と見なされるのか」という点で大きな差がみられないこともわかっており、研究チームは外見的魅力の評価が「有用で信頼できる」と主張しています。分析の結果、外見的な魅力が高い若者はそうでない若者と比較して、より高い頻度で、より大量に飲酒する傾向があることが判明しました。この傾向は男女ともに当てはまりましたが、特に外見的魅力の高い女性によく当てはまったと報告されています。さらにその後の追跡調査によって、被験者が成人した後の飲酒傾向は、ティーンエイジャーの頃にみられた飲酒傾向と類似していることもわかりました。研究チームによると、外見的な魅力の高い女性は平均的な女性と比較して成人後に飲酒の問題を抱える可能性が高く、外見的な魅力が低い男性が成人後に飲酒の問題を抱える可能性は低かったとのことです。論文の筆頭著者であるノルウェー科学技術大学のコリン・グリーン氏は、「私たちの主な発見は、最も好ましい外見をしていると思われる若者は一般的に飲酒量が多く、数日間連続して大量に飲酒する傾向が強いということです。この調査から、彼らが冒すリスクとその後の人生における結果は、彼らの内面的な自信と自尊心に関連していることがわかりました」と述べています。外見的な魅力が高い若者ほど飲酒する可能性が高いと示された一方で、「最も魅力的な外見」と評価された若者では、喫煙やその他の薬物の使用、不用意なセックスをする可能性は低いこともわかりました。研究チームはこの結果について、飲酒は若者の間で「クール」だと認識されやすい一方で、喫煙やその他の薬物、不用意なセックスは「クールでない」とみなされるため、人気のある若者が従事する可能性が低くなるのではないかと推測しています。グリーン氏は、「若者は美しくて成功しているように見えるかもしれませんが、不安定な家庭生活や精神衛生上の問題など、自信を損なうような感情的な負担を抱えている可能性もあります。これは危険な組み合わせです」と述べ、子どもの頃から自尊心や自信を築くことが若者の健康を促進し、不幸に陥るのを防ぐために役立つと結論付けました。