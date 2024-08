“リアル峰不二子”“霊長類最強グラドル”の異名を持つグラビアタレントで女優、染谷有香(32)が3日、東京・書泉グランデでヘアヌード写真集第4弾「Get into me」発売記念会見を開いた。

21年9月に第1弾「This is the beginning」で、表現を高めたい一心で全裸をさらし、ヘアヌードに初挑戦。「お芝居に力を入れたい。海外の作品にも挑戦したい」と女優業への本格挑戦を示唆した。22年10月に第2弾「Dyed in a dream」、23年7月に第3弾「Take me out」を発売してきた。

1年ぶりのヘアヌード写真集となった今作は「2人の私」をテーマに、23年11月ころに石垣島で撮影。「自分でも見たことのない、欲深い表情をしているなと、自分でも鳥肌が立つ思い。これまでの写真集とは違う」と評した。その上で「あんな…ハブみたいな目つきだなと思って。ハブ酒が置いてあって、私みたいと思った」と笑った。

放送中のMBSドラマ「彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる」に響子役で出演するなど、ヘアヌード写真集に挑戦した際に目標に掲げた、女優業でも活動の幅を広げている。

会見の最後に、染谷は「本能を忘れちゃったなという方に見て欲しい…今日、ノーパンでした!」と、あっけらかんと言い放った。