来週の【重要イベント】米ISM非製造業、景気動向指数、中国CPI (8月5日～11日)
――――――――――――――――――― 8月 5日 (月) ――
◆国内経済
・日銀金融政策決定会合議事要旨 (6月13・14日開催分、8:50)
◆国際経済ｅｔｃ
・カナダ市場休場
★中国7月財新サービス業PMI (10:45)
・ドイツ7月サービス業PMI[確報値] (16:55)
・ユーロ圏7月サービス業PMI[確報値] (17:00)
・ユーロ圏6月生産者物価指数 (18:00)
・米国7月サービス業PMI[確報値] (22:45)
★米国7月ISM非製造業景気指数 (23:00)
・米大統領選において民主党候補のハリス氏が副大統領候補を発表の見込み
【海外決算】
[米]タイソンフーズ 、パランティア 、ズームインフォテクノロジーズ
――――――――――――――――――― 8月 6日 (火) ――
◆国内経済
・6月全世帯家計調査 (8:30)
・6月毎月勤労統計 (8:30)
・7月輸入車販売 (10:30)
・7月車名別新車販売 (11:00)
・広島原爆の日
・10年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
・ドイツ6月製造業新規受注 (15:00)
・ユーロ圏6月小売売上高 (18:00)
★米国6月貿易収支 (21:30)
・オーストラリア中銀が政策金利を発表
・米国3年国債入札
【海外決算】
[米]エアビーアンドビー 、アムジェン 、キャタピラー 、フォックス 、ウーバー 、スーパーマイクロコンピューター 、トリップアドバイザー 、ウィンリゾーツ /[韓]クーパン
――――――――――――――――――― 8月 7日 (水) ――
◆国内経済
★6月景気動向指数 (14:00)
・消費活動指数 (14:00)
◆国際経済ｅｔｃ
★中国7月貿易収支
・ドイツ6月貿易収支 (15:00)
・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)
・米国石油在庫統計 (23:30)
・米国6月消費者信用残高 (8日4:00)
・米国10年国債入札
【海外決算】
[米]ウォルトディズニー 、ヒルトンワールドワイド 、CVSヘルス 、ラルフローレン 、ビヨンドミート /[加]ショッピファイ
――――――――――――――――――― 8月 8日 (木) ――
◆国内経済
★日銀金融政策決定会合の主な意見（7月30～31日分、8:50）