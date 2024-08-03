3日、新潟競馬場4Rで行われた新馬戦(2歳・芝1600m・11頭)は、ハナを切って直線で後続を突き放した戸崎圭太騎手騎乗の3番人気シンフォーエバー(牡2、栗東・森秀行厩舎)が、好位から脚を伸ばした1番人気カネラフィーナ(牝2、美浦・手塚貴久厩舎)に2.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分35秒9(良)。

さらに3.1/2馬身差の3着に6番人気ダブルシルバー(牡2、栗東・小椋研介厩舎)が入った。なお、2番人気シルバーレイク(牝2、栗東・中内田充正厩舎)は9着に終わった。

勝ったシンフォーエバーは、父Complexity、母Praising、その父Pulpitという血統の米国産馬。父Complexityにとってもこれが産駒のJRA初勝利。また、新潟3Rのシンビリーブに続き藤田晋オーナー&森秀行厩舎の新馬戦連勝となった。

【勝ち馬プロフィール】

◆シンフォーエバー(牡2)

騎手:戸崎圭太

厩舎:栗東・森秀行

父:Complexity

母:Praising

母の父:Pulpit

馬主:藤田晋

生産者:Bret Jones

【全着順】

1着 シンフォーエバー 3人気

2着 カネラフィーナ 1人気

3着 ダブルシルバー 6人気

4着 スナークピカソ 7人気

5着 リュキア 9人気

6着 クランドゥイユ 4人気

7着 ヴィータレヴィス 5人気

8着 スカイテーラー 8人気

9着 シルバーレイク 2人気

10着 ウラチャチャ 10人気

11着 ライブリブランコ 11人気