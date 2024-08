【「スマイルフェス2024」大阪会場】開催日時: 8月3日10時~20時 8月4日10時~17時 開催場所:梅田サウスホール(大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ・サウス11F)

グッドスマイルカンパニーとマックスファクトリーは、8月3日より開催の展示会「スマイルフェス2024」大阪会場にて開発中のプラモデルの彩色見本、原型、新たな商品化情報などを公開した。

グッドスマイルカンパニーのホビーブランド「メカスマ」からはロボットプラモデルMODEROIDの最新作として「蒼穹のファフナー THE BEYOND」より「MODEROID ファフナー・マークフィアー改 アバドン」の原型が公開。PLAMATEAでは「英雄伝説 閃の軌跡」より「PLAMATEA 《鋼の聖女》アリアンロード」の彩色見本が公開された。

マックスファクトリーの「PLAMAX」では「PLAMAX 1/72 VF-1A スーパーファイターバルキリー スカル小隊」、「PLAMAX minimum factory 熱気バサラ」など「マクロス」シリーズの彩色見本が初公開となった。

「MODEROID ファフナー・マークフィアー改 アバドン」

「PLAMAX 1/72 VF-1A スーパーファイターバルキリー スカル小隊」

「PLAMAX minimum factory 熱気バサラ」

「PLAMAX minimum factory ミレーヌ・フレア・ジーナス」

「PLAMATEA 《鋼の聖女》アリアンロード」

