「蒼穹のファフナー」から甲洋機「マークフィアー改 アバドン」など新作プラモデルが公開【#スマフェス】「マクロス」からは「1/72 スーパーファイターバルキリー」など
【「スマイルフェス2024」大阪会場】
開催日時： 8月3日10時～20時 8月4日10時～17時 開催場所：梅田サウスホール
（大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ・サウス11F）
(C) XEBEC・FAFNER BEYOND PROJECT
開催日時： 8月3日10時～20時 8月4日10時～17時 開催場所：梅田サウスホール
（大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ・サウス11F）
グッドスマイルカンパニーとマックスファクトリーは、8月3日より開催の展示会「スマイルフェス2024」大阪会場にて開発中のプラモデルの彩色見本、原型、新たな商品化情報などを公開した。
グッドスマイルカンパニーのホビーブランド「メカスマ」からはロボットプラモデルMODEROIDの最新作として「蒼穹のファフナー THE BEYOND」より「MODEROID ファフナー・マークフィアー改 アバドン」の原型が公開。PLAMATEAでは「英雄伝説 閃の軌跡」より「PLAMATEA 《鋼の聖女》アリアンロード」の彩色見本が公開された。
マックスファクトリーの「PLAMAX」では「PLAMAX 1/72 VF-1A スーパーファイターバルキリー スカル小隊」、「PLAMAX minimum factory 熱気バサラ」など「マクロス」シリーズの彩色見本が初公開となった。
「MODEROID ファフナー・マークフィアー改 アバドン」メーカー・ブランド名：メカスマ 作品名：「蒼穹のファフナー THE BEYOND」
「PLAMAX 1/72 VF-1A スーパーファイターバルキリー スカル小隊」メーカー・ブランド名：MAX FACTORY 作品名：「超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか」
「PLAMAX minimum factory 熱気バサラ」メーカー・ブランド名：MAX FACTORY 作品名：「マクロス7」
「PLAMAX minimum factory ミレーヌ・フレア・ジーナス」メーカー・ブランド名：MAX FACTORY 作品名：「マクロス7」
「PLAMATEA 《鋼の聖女》アリアンロード」メーカー・ブランド名：メカスマ 作品名：「英雄伝説 閃の軌跡」
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(C)1984 BIGWEST
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