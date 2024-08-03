2024年8月3日放送の「ぶらり途中下車の旅」は中央線の旅。

旅人は、石井正則。

中央線

東京から高尾を結ぶ中央線。ビジネスの中心地・丸の内を出発し、新宿・吉祥寺を通り、豊かな自然が残る武蔵野へと、車窓の風景は目まぐるしく変化します。駅ごとに個性豊かな街が広がる路線です。

今週の旅人：石井正則

1973年生まれ。神奈川県出身。俳優として数多くの映画・舞台・テレビ番組で活躍する一方、自転車や写真、コーヒーなど多彩な趣味人です。

コーヒー好きが高じて巡った喫茶店は2000店を超えるのだとか！身長158cmの小さな体に、たくさんの好奇心が詰まっています！

おじゃましたところ 立川駅 国営昭和記念公園 西国分寺駅 Klang＆ひろべかばん 三鷹駅 カフェ 一富士 褻ノ日 西荻窪駅 喫茶 村田商會 冷やし中華専門店 HiyaChu Klang＆ひろべかばんカフェ 一富士 褻ノ日喫茶 村田商會 冷やし中華専門店 HiyaChu

武蔵野の雑木林を30年かけて復元した「こもれびの丘」！

【最寄駅】立川駅より徒歩10分（あけぼの口）

【所番地】東京都立川市緑町3173

【電話番号】042-528-1751

【開園時間】

3月1日〜10月31日 9:30〜17:00

11月1日〜2月末日 9:30〜16:30

4月1日〜9月30日の土日祝 9:30〜18:00

【休園日】年末年始（12/31・1/1）、1月の第3月曜〜金曜

【ホームページ】https://www.showakinen-koen.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/showakinenpark/

革製品の店と彫金アクセサリーの店が同居！こだわりの革リュックに革ベスト！

【最寄駅】西国分寺駅より徒歩3分

【所在地】東京都国分寺市泉町3-17-12 B1F

【営業時間】13:00〜19:00

【定休日】月曜・火曜・金曜

・Klang

【ホームページ】https://www.klang.tokyo/

【Instagram】https://www.instagram.com/klang_lumi/

【Facebook】https://www.facebook.com/klang.tokyo/

・ひろべかばん

【ホームページ】https://hirobe-kaban.ocnk.me/

【Instagram】https://www.instagram.com/hirobekaban/

【Facebook】https://www.facebook.com/Hirobekaban

カフェ 一富士（三鷹駅）

三鷹の老舗青果店が出したフルーツがたっぷり食べられるカフェ！プリンが脇役のプリンアラモード？

【最寄駅】三鷹駅南口より徒歩10分

【所在地】東京都三鷹市下連雀3-9-12

【電話番号】0422-24-9001

【営業時間】9:00〜19:00（L.O.18:15）

【定休日】水曜・木曜、その他不定休あり

【ホームページ】https://cafe-ichifuji.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/cafeichifuji

昭和のレトロなコインランドリーで、東京では手に入りにくい全国の食品のセレクトショップ

【最寄駅】三鷹駅より徒歩23分（吉祥寺駅より徒歩10分）

【所在地】東京都三鷹市井の頭4-21-1コインランドリー黒門内

【電話番号】090-6035-5041

【営業時間】夏期はサマータイム営業

（変更の場合もありますのでSNS・お電話等で確認ください）

木・土・日 9:30〜12:30／16:00〜19:00

金・月 16:00〜20:00

＜通常営業時間＞

木・土・月 12:00〜19:00

日12:00〜18:00 金9:30〜17:30

【定休日】火曜・水曜

【Instagram】https://www.instagram.com/___kenohi/

【Facebook】https://www.facebook.com/profile.php?id=100083005135570

※「褻の市」を8月18日まで開催予定

※今年12月には褻ノ日の食材を使った各地の郷土食とアートも感じられるお店をオープン予定

喫茶 村田商會（西荻窪駅）

レトロな喫茶店の食器や家具が買えて、もちろんこだわりのコーヒーも飲める喫茶店？！

【最寄駅】西荻窪駅より徒歩3分

【所在地】東京都杉並区西荻北3-22-17

【営業時間】12:00〜19:00

【定休日】月曜・火曜（臨時休業あり）

【ホームページ】https://muratashokai.theshop.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/muratashokai/

【X（旧Twitter）】https://x.com/muratashokai

【Facebook】https://www.facebook.com/muratashokai/?locale=ja_JP

※臨時休業や新商品のお知らせはSNSをご覧ください。

冷やし中華専門店 HiyaChu（西荻窪駅）

ものすごく入りにくい？！冷やし中華専門店！女性店主オリジナルメニュー「うにクリーム」とは？

【最寄駅】西荻窪駅より徒歩2分

【所在地】東京都杉並区西荻南3-8-10 中根ビル2F

【電話番号】03-6826-2900

【営業時間】11:30〜14:30L.O

【定休日】日曜〜水曜（まれに臨時休業の場合もあります。SNSでご確認ください）

【Instagram】https://www.instagram.com/hiyachu_nyc/

【X（旧Twitter）】https://x.com/hiyachu_jp

【Facebook】https://www.facebook.com/hiyachuNY

※期間限定メニュー「宮古島のパイナテラスさんとのコラボメニュー」は8月末まで。

9月以降はまたメニューが変更になります。