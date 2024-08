シルバニアランドとひまわりで広場を彩る！ホワイティうめだ「シルバニアファミリー」コラボレーション

「ホワイティうめだ」は、シルバニアファミリーと再びコラボレーションし、2024年8月13日(火)から9月16日(月・祝)まで生花装飾を各広場で展開します。

ホワイティうめだ「シルバニアファミリー」コラボレーション

「ホワイティうめだ」は、シルバニアファミリーと再びコラボレーションし、2024年8月13日(火)から9月16日(月・祝)まで生花装飾を各広場で展開。

装飾では、これまで展開されたことのない「お空のゆめいろフェアリーキャッスル」と「ゆめいろマーメイドキャッスル」をイメージした可愛らしい世界観を表現し、夏を代表するお花「ひまわり」とともに広場を彩ります。

生花のひまわりは、「サンリッチ」シリーズや「ビンセント」シリーズなど常時3〜4品種を使用。

期間中毎日メンテナンスを施し、延べ17,000本を用います。

また、装飾期間中にはホワイティうめだでしか手に入らないノベルティの先着プレゼントキャンペーンやシルバニアファミリーのショコラウサギの女の子 フレアのマスコットが登場する「わくわくさつえい会」も展開します。

■シルバニアランドの2つのアトラクションがホワイティうめだに登場。

たくさんのひまわりに囲まれて、シルバニアファミリーの仲間たちがお出迎え。

2020年に登場した、シルバニアファミリーの「ゆうえんちシリーズ」では、2022年にはマーメイドエリア、2024年にはフェアリーエリアが登場して広がりを見せています。

今夏のコラボレーションでは、その二つのエリアをモチーフとした日本初の生花を用いた装飾展開をします。

新たな楽しさがいっぱいのシルバニアファミリーの世界を、ホワイティうめだの3つの会場で楽しめます。

会場:「泉の広場」「サニーテラス」「FARURU間通路」

期間:2024年8月13日(火)〜9月16日(月・祝)

※入場無料。

ホワイティうめだが閉館する夜間〜早朝は観覧不可。

★冬にはシルバニアファミリーとコラボレーションしたクリスマス装飾を予定しています。

■「ホワイティうめだ×シルバニアファミリーFlower Forest」

生花のひまわり装飾の楽しみ方

【サニーテラス】

「ひまわり満開!お空のお城で妖精さんに会えるかな」

花の妖精が登場!雲の上に座って花の妖精やラテネコの赤ちゃん ピーノと一緒に写真を撮ることができます。

また、羽のついたショコラウサギの赤ちゃん クレムやラテネコの赤ちゃん ピーノの可愛らしい装いは、ファン必見の特別な衣装です。

まるで「お空のゆめいろフェアリーキャッスル」に遊びに来たような空間を、シルバニアファミリーの仲間たちとともに楽しめます。

【泉の広場】

「ひまわりの海の中へ…みんなで遊びに出かけよう」

シルバニアランドの海がテーマのアトラクション「ゆめいろマーメイドキャッスル」をイメージした瑞々しい広場装飾。

たくさんのひまわりとともに、マーメイドのお洋服を着たペルシャネコの赤ちゃん ブレイクや、船長さんのお洋服を着たアザラシの赤ちゃん パフィが登場します。

アザラシの赤ちゃん パフィと一緒に写真が撮れる貝殻チェアでぜひ夏の思い出を撮影してみて下さい。

【FARURU間通路】

「ふわふわ、ゆらゆら、お花のリフトがひまわり畑をお散歩するよ」

フェアリーエリアのパステルカラーをテーマカラーにした装飾。

たくさんのひまわりとともにショコラウサギの女の子 フレアが皆様をお出迎えします。

多くのお客様が通られるFARURU間通路では、フローラルリフトに乗って遊んでいるフローラウサギの赤ちゃん シエル、トイプードルの赤ちゃん マイロ、クマの赤ちゃん ジェイソンがいつもみんなを見守っています。

■「推し」と一緒に撮影できるスポットも設置します。

各装飾のお花の中に、「推し」を撮影できるフォトスポットを設置します。

あなたの「推し」とひまわり畑の装飾が一緒に写真を撮れるように透明なアクリルの撮影台を設けます。

たくさんのひまわりと「推し」が一緒に撮影できるフォトスポットもあります。

★ホワイティうめだ×シルバニアファミリー コラボレーション★

1.プレゼントキャンペーン

■税込1,500円以上の利用で、各店から先着200名様(総計45,000枚)に、

ホワイティうめだオリジナルのコラボレーションポストカードをプレゼント!

ホワイティうめだの各店1会計あたり税込1,500円以上の会計をされた方を対象に、各店で先着200名様(総計45,000枚)に、ホワイティうめだオリジナルのコラボレーションポストカードがプレゼントされます。

●プレゼント期間:2024年8月13日(火)から無くなり次第終了

●配布対象外店舗:

夢ステーション(中央)(ノース)/チケットセブンプレイガイド/au Style/占いの館キセキ/渡部眼科

・お会計時にポストカードご希望の旨をお申し出ください。

・1会計につき、1枚のお渡しです。

・ポストカードの絵柄は5種類ランダムのため、お選びいただけません。

・ポストカードのプレゼントは無くなり次第終了とさせていただきます。

・ポストカードは各店によって配布状況が異なる場合があります。

・各店のポストカード残数などはお答えできかねます。

2.わくわくさつえい会

■ホワイティうめだでショコラウサギの女の子 フレアといっしょに写真を撮ろう!

ホワイティうめだ泉の広場で、ショコラウサギの女の子 フレアと一緒に写真が撮れる「わくわくさつえい会」を開催します。

●開催日 :2024年8月17日(土)

1回目 13:00〜、2回目 15:00〜、3回目 17:00〜

●会場 :泉の広場

●参加条件 :1組につき、ホワイティうめだの利用レシート

2,000円以上(税込/合算可)のご提示で参加できます。

●レシート対象日:2024年8月13日(火)〜17日(土)

●配布対象外店舗:

夢ステーション(中央)(ノース)/チケットセブンプレイガイド/au Style/占いの館キセキ/渡部眼科

3.ワークショップ

■【みんなでSDGs】装飾で利用したひまわりを再利用したワークショップを開催!

装飾で使用したひまわりの花びらをドライフラワーに加工したものをベースに、色の残るドライフラワーや実ものを使用します。

ベース以外のものは、各々好きなものを選んで詰め込むことで思い思いのデザインに仕上げることができます。

●会場 :サニーテラス

●参加条件:2024年8月24日(土)・31日(土)それぞれ開催日当日の

ホワイティうめだ利用レシート1,000円以上(税込/合算可)で

参加できます。

●配布対象外店舗:

夢ステーション(中央)(ノース)/チケットセブンプレイガイド/au Style/占いの館キセキ/渡部眼科

4.Xキャンペーン

■ホワイティうめだ公式Xをフォローの上、指定の投稿をリポストすると、

抽選で10名様にホワイティうめだ限定デジタル商品券5,000円分をプレゼント!

●キャンペーン対象日:8月13日(火)〜25日(日)

●参加方法 :ホワイティうめだの公式Xアカウント(@whityumeda)を

フォローいただき、期間中に指定の投稿をリポストすると、

抽選で10名様にホワイティうめだで使える

デジタル商品券5,000円分をプレゼントします。

・指定の投稿は、8月13日投稿予定のシルバニアファミリーとのコラボレーション装飾です。

・デジタル商品券の有効期限は2024年9月30日(月)までです。

・非公開アカウントは対象外です。

(C) EPOCH

