¾¾»³±Ñ¼ù¤¬¼ó°Ì¥¹¥¿¡¼¥È¡ª ¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¡Ö½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¡×¤Ê¤ë¤«¡© ¥ì¥¯¥µ¥¹½êÂ°¤Î¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¢¶Ã¤¤Î¥¯¥ë¥Þ¤âÂ¸ºß!?
¾¾»³Áª¼ê¡Ö¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡×¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤È¤Ï¡©
¡¡2024Ç¯8·î1Æü¤Ë¡¢¥Ñ¥ê2024¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤ÏËë¤ò³«¤±¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¾¾»³±Ñ¼ùÁª¼ê¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡Æ±·î2Æü¤ÎÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î³èÌö¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈà¤Ç¤¹¤¬¡¢2014Ç¯1·î¤Ë¥ì¥¯¥µ¥¹¤È½êÂ°·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡²áµî¤Ë¤Ï¥ì¥¯¥µ¥¹¤Ç¡Ö¾¾»³Áª¼ê¤Î¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡×¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾»³Áª¼ê¤Ï1992Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÆüËÜ¤Î¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡Ä¡ª¡× ¤³¤ì¤¬¡Ö¾¾»³Áª¼ê¤Î¤¿¤á¡×¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡ÅìËÌÊ¡»ãÂç³Øºß³ØÃæ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢2013Ç¯¤Ë¥×¥íÅ¾¸þ¡£
¡¡2016Ç¯¤ÎWGC-HSBC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¤ÇÆüËÜ¿Í½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÇÆüËÜ¿Í½é¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Í¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Èà¤ÎÎäÀÅ¤Ê¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤È°ÂÄê¤·¤¿¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¥´¥ë¥Õ³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¤½¤Î³èÌö¤æ¤¨¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¼ã¼ê¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¼êËÜ¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¾»³Áª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢2014Ç¯1·î¤Ë¥È¥è¥¿¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥ì¥¯¥µ¥¹¤È½êÂ°·ÀÌó¤òÄù·ë¡£
¡¡2022Ç¯1·î¤Ë¤Ï½êÂ°·ÀÌó¤ò3Ç¯´Ö¹¹¿·¤·¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾¾»³Áª¼ê¤È¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î´Ø·¸ÃÍ¤Ï¿¼¤¯¡¢Èà¤¬2021Ç¯¤Ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÇÆüËÜ¿Í½é¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥»¥À¥ó¤Î¡ÖLS¡×¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥¯¡¼¥Ú¤Î¡ÖLC¡×¡¢¥ß¥É¥ë¥µ¥¤¥ºSUV¤Î¡ÖRX¡×¤ËÆÃÊÌ¸ÂÄê¼Ö¡ÖHIDEKI MATSUYAMA EDITION¡×¤òÀßÄê¤·¤ÆÆ±Ç¯6·î¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡LS¡¢LC¡¢RX¤Î³Æ10Âæ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¸ÂÄê¼Ö¤Î¥Ù¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ï¡ÖLS500h¡¿LS500 version L¡ÊÀèÂå¥â¥Ç¥ë¡Ë¡×¡¢¡ÖLC500h¡¿LC500 L package¡×¡¢¡ÖRX450h¡¿RX300 version L¡ÊÀèÂå¥â¥Ç¥ë¡Ë¡×¤Ç¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤Î¼«Á³¤äÎÐ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¡¼¥ó¥«¡¼¥¥Þ¥¤¥«¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡õ¥ª¡¼¥«¡¼¤ÎÀìÍÑ¥«¥é¡¼¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë³Æ¥â¥Ç¥ë¤Ë¤ÏÀìÍÑ¥Û¥¤¡¼¥ë¤äÆâÁõÁõÈ÷¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¾¾»³Áª¼ê¤Î¥µ¥¤¥ó¤È¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Î¥×¥ì¡¼¥È¡¢¾¾»³Áª¼ê¥ì¥×¥ê¥«¤Î¥¥ã¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°¤âÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤Ï¾¾»³Áª¼ê¤Î°Õ¸þ¤Ë»¿Æ±¤·¡¢ÆÃÊÌ¸ÂÄê¼Ö¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô¤ò¼¡À¤Âå¤ÎÆüËÜ¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î°éÀ®»Ù±ç¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î¿·¼Ö²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢LS¤¬1501Ëü±ß¤«¤é1694Ëü±ß¡¢LC¤¬1437Ëü±ß¤«¤é1487Ëü±ß¡¢RX732Ëü±ß¤«¤é877Ëü±ß¤Ç¡¢ÃêÁª¤Ç¤Î¹ØÆþ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡
¡¡¥ì¥¯¥µ¥¹¤Ï¾¾»³Áª¼ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµî¤Ë¤Ï¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×SUV¡ÖLX570¡×¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¾¾»³Áª¼ê¤ÈLX¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÆ°²è¡Ê¸½ºß¤ÏÈó¸ø³«¡Ë¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÖÆâ¤Ë¿æÈÓ´ï¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ë°¦É²¸©¤Î´Å¸ý¾ßÌý¤â¾ïÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢LX¤Ë¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£