セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2024年7月26日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 イーヨー LLぬいぐるみを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 イーヨー LLぬいぐるみ

登場時期:2024年7月26日より順次

サイズ:全長約27×20×40cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

『くまのプーさん』に登場するロバのぬいぐるみ「イーヨー」

”100エーカーの森”に住む、のんびりした性格のキャラクターです!

そんな「イーヨー」の優しい雰囲気を再現したぬいぐるみがセガプライズに登場。

おっとりした表情で、垂れた耳も特徴的です。

約40センチのボリュームで存在感があり、お部屋のアクセントにもなりそう。

優しく笑う表情にも癒やされるディズニーグッズです☆

垂れたお耳もかわいい、お座りポーズの「イーヨー」をデザインしたぬいぐるみ。

セガプライズの『くまのプーさん』 イーヨー LLぬいぐるみは、2024年7月26日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

