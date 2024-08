ENHYPEN、新AL収録曲『Brought The Heat Back』パフォーマンス公開！卓越したキレと表現力で魅了

ボーイズグループENHYPENが、エネルギッシュなキレのある群舞を披露し、“パフォーマンス特化型グループ”であることを改めて証明した。

ENHYPENは8月2日午前0時、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルに2ndフルアルバム『ROMANCE:UNTOLD』の収録曲『Brought The Heat Back』のパフォーマンスミュージックビデオを公開した。

先立って公開されたオフィシャルミュージックビデオとは異なり、『Brought The Heat Back』のダンスを最初から最後まで見られる映像だ。

ENHYPENはパワフルなパフォーマンスで曲に躍動感を加えた。

暗闇でリズムに合わせてグルーヴに乗るJAYのシルエットを皮切りに、メンバーたちのファンキーで華麗な動きが絶えず繰り広げられ、見る人の心をも躍らせる。

特に、リズミカルなステップとダイナミックな群舞、“嫉妬心に満ちた少年”の感情が伝わる繊細な表現力は圧巻。一曲のダンスにさまざまな変化をつけた、仕組みのある振り付けの構成も興味をそそる。

『Brought The Heat Back』は、愛する“あなた”によって初めて感じた嫉妬心に困惑しつつも、平常心を保っていると虚勢を張る少年の感情を込めたファンク・ダンスポップジャンルの楽曲だ。ロマンチックな歌詞と甘いパフォーマンスで人気を集めた同アルバムのタイトル曲『XO(Only If You Say Yes)』とは相反した魅力を感じることができる。

なお、ENHYPENは『ROMANCE:UNTOLD』が米ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」(7月27日付)で2位にチャートインを果たすなど、さまざまな分野で自己最高記録を更新中だ。

彼らはファンからの愛に応えるべく、来る8月6日、SBS M、SBS FiLで放送される『THE SHOW』などを通じて、『Brought The Heat Back』で再び活動に乗り出す。

◇ENHYPENとは?

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER:儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。さらに、2022年10月に発売した日本1stアルバム『定め』は、週間アルバムランキングで2週連続1位を獲得し、5作品連続通算5作目の1位を獲得した。2022年9月スタートの初ワールドツアーの一環として、日本デビューからわずか1年半で初の京セラドーム公演を開催。第4世代K-POPアーティストとしては最速で単独ドーム公演を行うなど、大躍進を続けている。