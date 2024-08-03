今週の【上場来高値銘柄】ＮＳＳＯＬ、サン電子、第四北越ＦＧなど39銘柄
今週の日経平均株価は、日銀の金利引き上げによる円高進行が嫌気され、前週末比1757円安の3万5909円と大幅に3週続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は39社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、4～6月期の営業利益は2.1倍で着地したＮＥＣネッツエスアイ <1973> [東証Ｐ]、第1四半期大幅増益や受注好調などを評価された日鉄ソリューションズ <2327> [東証Ｐ]、米投資会社のヘバラ・ホールドコ・ツーがTOB価格を5500円に引き上げたサン電子 <6736> [東証Ｓ]、24年9月期の業績と配当予想を上方修正したＦＰＧ <7148> [東証Ｐ]、中間期業績予想の増額修正と自社株買い・株式分割の発表が好感された第四北越フィナンシャルグループ <7327> [東証Ｐ]、25年6月期連続最高益計画が評価されたＧｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ <9267> [東証Ｐ]など。また、味の素 <2802> [東証Ｐ]、大塚ホールディングス <4578> [東証Ｐ]など16社は先週に続き上場来高値を更新した。
※22年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧
● 建設業――――――――――― 1銘柄
<1436> グリーンエナ [東証Ｇ]
● 食料品――――――――――― 5銘柄
<2216> カンロ [東証Ｓ]
<2226> コイケヤ [東証Ｓ]
<2585> Ｌドリンク [東証Ｐ]
<2802> 味の素 [東証Ｐ]
<2922> なとり [東証Ｐ]
● 医薬品――――――――――― 2銘柄
<4568> 第一三共 [東証Ｐ]
<4578> 大塚ＨＤ [東証Ｐ]
● 金属製品―――――――――― 1銘柄
<5929> 三和ＨＤ [東証Ｐ]
● 機械―――――――――――― 2銘柄
<6230> ＳＡＮＥＩ [東証Ｓ]
<6267> ゼネラルパ [東証Ｓ]
● 電気機器―――――――――― 1銘柄
<6736> サン電子 [東証Ｓ]
● 精密機器―――――――――― 1銘柄
<7734> 理計器 [東証Ｐ]
● その他製品――――――――― 2銘柄
<7867> タカラトミー [東証Ｐ]
<7906> ヨネックス [東証Ｓ]
● 陸運業――――――――――― 3銘柄
<9037> ハマキョウ [東証Ｐ]
<9072> ニッコンＨＤ [東証Ｐ]
<9142> ＪＲ九州 [東証Ｐ]
● 情報・通信業―――――――― 9銘柄
<1973> ＮＥＳＩＣ [東証Ｐ]
<2327> ＮＳＳＯＬ [東証Ｐ]
<3712> 情報企画 [東証Ｓ]
<3738> ティーガイア [東証Ｐ]
<3841> ジーダット [東証Ｓ]
<4348> インフォコム [東証Ｐ]
<4413> ボードルア [東証Ｇ]
<7595> アルゴグラフ [東証Ｐ]
<8056> ビプロジー [東証Ｐ]
● 卸売業――――――――――― 5銘柄
<7459> メディパル [東証Ｐ]
<7504> 高速 [東証Ｐ]
<7510> たけびし [東証Ｐ]
<8133> エネクス [東証Ｐ]
<9882> イエロハット [東証Ｐ]
● 小売業――――――――――― 3銘柄
<2791> 大黒天 [東証Ｐ]
<9267> Ｇｅｎｋｙ [東証Ｐ]
<9936> 王将フード [東証Ｐ]
● 銀行業――――――――――― 2銘柄
<7167> めぶきＦＧ [東証Ｐ]
<7327> 第四北越ＦＧ [東証Ｐ]
● 証券商品先物―――――――― 1銘柄
<7148> ＦＰＧ [東証Ｐ]
● その他金融業―――――――― 1銘柄
<7164> 全国保証 [東証Ｐ]
株探ニュース