¡Ö¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î»³ùõÁª¼ê¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡×¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤òÁö¤ë¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡Ö°Õ³°¤Ê¼ñÌ£¡×
º£µ¨¡¢Á°È¾¤Ç£²¾¡¤·¤Æ¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤òÁö¤ë¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡Ê26¡Ë¤¬£··î27Æü¡¢ÀéÍÕ»Ô¤Î¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëËëÄ¥¿·ÅÔ¿´Å¹¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡ÖÌÀ¼£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡õ¥µ¥¤¥ó¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¾®½Ë¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ØËÌ³¤Æ»£í£å£é£ê£é¥«¥Ã¥×¡Ù¡Ê£¸·î£²Æü¡Á£´Æü¡¡»¥ËÚ¹ñºÝ¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥ÖÅç¾¾¥³¡¼¥¹¡Ë¤Ø¤Î»²Àï¤òÁ°¤Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤È¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ö¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤Î»³¡×¤È¡Ö¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤ÎÎ¤¡×¤¬ÀèÃå80Ì¾¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ³«Å¹Á°¤«¤éÀ°Íý·ô¤òµá¤á¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤¿¤¬¡¢³«Å¹¤ï¤º¤«£µÊ¬¤Ç¤Ï¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö»î¹ç¤Ç¤Ï¶ÛÄ¥¤È¤«¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ÎÁ°¤ÇÏÃ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤º£Æü¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¾®½Ë¤ÏÆÈÆÃ¤Î¥¹¥í¡¼¥Æ¥ó¥Ý¤Î¸ì¤ê¸ý¤Ç¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£
¡ØËÌ³¤Æ»£í£å£é£ê£é¥«¥Ã¥×¡Ù¤ÏÃÏ¸µ¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆÃÊÌ¤Ê±ï¤¬¤¢¤ë¡£¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¸å¡¢¡Ç17Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤¬¤³¤ÎÂç²ñ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£ÃÏ¸µËÌ³¤Æ»¤Ø¤Î³®Àû»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆÃ¤Ë¥¹¡¼¥×¥«¥ì¡¼¤È¤«¤¤¤Ä¤â¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿©»ö¤À¤Ã¤¿¤ê¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¥Ê¥Þ¥³¿Ý¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¥Ê¥Þ¥³¿Ý¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤À¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¾®½Ë¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥´¥ë¥Õ°Ê³°¤Î¹¥¤¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌîµå¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¹¥¤¤ÊÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡£¤½¤ÎÁª¼ê¤ò¸«¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÌîµå¤â¤ß¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ìîµå¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥ë¡¼¥ë³Ð¤¨¤ë¤Î¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ë¡¼¥ë³Ð¤¨¤ë¤ÈÅÀ¤ÎÆþ¤êÊý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥´¥ë¥Õ¤È°ã¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥àÀï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¹¥¤¤ÊÁª¼ê¤Î¶ñÂÎÌ¾¤Ï¤¢¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢É®¼Ô¤¬²þ¤á¤Æ¼èºà¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢»³粼ñ¥°ìÏºÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥óÎò¤Ï£²Ç¯¤°¤é¤¤¡£¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤Ç¤¹¡×
»³粼¤Î±þ±ç¥¿¥ª¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¡¢¡È¿ä¤·³è¡É¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥´¥í¤ÎÎý½¬¤È¤«¥Õ¥é¥¤¤ÎÎý½¬¤ò¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¤¤Ä¤â¡Ê¾Þ¶â¥é¥ó¥¯£²°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¡ËÃÝÅÄÎï±û¤Á¤ã¤ó¤ÈÎý½¬¤È¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìîµå¥Á¡¼¥à¤â°ì±þ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡ÄÁ´°÷¤¬½÷»Ò¥×¥í¡Ê¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡Ë¤Ç¡¢Ìîµå¹¥¤¤Ê¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡£º£Ç¯£±²ó¡¢Îý½¬»î¹ç¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¾®½Ë¡Ë
¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¡¢¥´¥ë¥Õ¤Î¾å¼ê¤¤Áª¼ê¤ÏÂ¿¤¤¡£¾®½Ë¤â¡¢¥´¥ë¥Õ¤âÌîµå¤â¤¤Ã¤È¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¾å¼ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡¢¤È»×¤¤¤¤ä¡¢º£¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤£¸ºÐ¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ê¾®½Ë¼«¿È¤Ï¡Ë¤Þ¤µ¤«¥×¥í¡Ê¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Á´Á³¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤¢¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾å¼ê¤¤»Ò¤ò¸«¤ÆÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤Îº¢¤Ï¤Ê¤ó¤«¤ä¤á¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤¬¤¹¤´¤¤²û¤«¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤¬Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¾®½Ë¤¬¡¢º£Ç¯£³·î¤Î¡Ø¥ä¥Þ¥Ï¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥ª¡¼¥×¥ó³ë¾ë¡Ù¡¢£¶·î¤Î¡Ø¥¢¡¼¥¹¡¦¥â¥ó¥À¥ß¥ó¥«¥Ã¥×¡Ù¤ÇÍ¥¾¡¤·ÄÌ»»11¾¡¤ò¤¢¤²¤ë¤Þ¤ÇÂç¤¤¯ÈôÌö¡£À¸³¶³ÍÆÀ¾Þ¶â¤â£·²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢26ºÐ70Æü¤Ç¤ÎÃ£À®¤Ï²£Ê÷¤µ¤¯¤é¡¢ÎëÌÚ°¦¤ËÂ³¤¯¥Ä¥¢¡¼»Ë¾å£³¿ÍÌÜ¤ÎÇ¯¾¯µÏ¿¤À¤Ã¤¿¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î»þ¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êÉ½¤Ë½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÉé¤±¤º·ù¤¤¤ÎÀ³Ê¡×¤È¡Ö£±»î¹ç£±»î¹ç¼«Ê¬¤Î¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤È¤¤¤¦¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤¬¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ÂÎÏ¤ò³«²Ö¤µ¤»¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
º£Ç¯¤â¾Þ¶â¥é¥ó¥¯£±°Ì¤òÁö¤ë¾®½Ë¤ËÂÐ¤·¡¢»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¾Íè¡¢³¤³°¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤À¤Ã¤¿¤êÁ´±Ñ½÷»Ò¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤ÊÂç²ñ¤À¤Ã¤¿¤ê¥á¥¸¥ã¡¼Âç²ñ¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢QT¼õ¤±¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¤¬½»¤ß¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¿©»ö¤È¤«¸ÀÍÕ¤È¤«¡Ä¡ÄÆüËÜ¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡£¡ÊÆüËÜ¤¬¡ËÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ê¾®½Ë¡Ë
¾®½Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¥Ä¥¢¡¼¤ÇÀï¤¦½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡Ê25¡Ë¤â»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆ±µéÀ¸¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¶¯¤¤Áª¼ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£»É·ã¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤«¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤ÎÁÈ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡È²«¶âÀ¤Âå¡É¤Ç¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¿¾®½Ë¤È½ÂÌî¤ÎÆ±ÁÈ¤Î¥é¥¦¥ó¥É¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤¬ÄÌ¤¸¤¿¤Î¤«¡¢Âç²ñ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿£¸·î£²Æü¡¢£²¿Í¤ÏÆ±ÁÈ¤Ç²ó¤Ã¤¿¡£´ê¤¤¤ò¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä³ð¤¨¤Æ¤¤¤¯¾®½Ë¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ï¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î´ê¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§¸Í²ÃÎ¤¿¿»Ê