セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2024年7月26日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 ピグレット LLぬいぐるみを紹介します!

登場時期:2024年7月26日より順次

サイズ:全長約21×20×40cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

「くまのプーさん」の親友である、ブタのぬいぐるみ「ピグレット」

ピンクでかわいらしい、”100エーカーの森”に住むディズニーキャラクターです。

セガプライズから今回展開されるぬいぐるみは、約40センチとボリュームある大きさ!

チャームポイントのピンと立ったお耳もしっかり再現されています。

お行儀よくお座りする、にっこり笑顔の「ピグレット」

ほかの『くまのプーさん』グッズと一緒に飾りたくなるプライズです☆

「くまのプーさん」の親友「ピグレット」をデザインした、ボリュームある大きさのぬいぐるみ。

セガプライズの『くまのプーさん』 ピグレット LLぬいぐるみは、2024年7月26日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

