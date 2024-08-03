

●今週の業種別騰落率ランキング



※8月2日終値の7月26日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 1 業種 値下がり： 32 業種

東証プライム：1644銘柄 値上がり： 96 銘柄 値下がり：1540 銘柄 変わらず他： 8 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 海運業(0272) +0.27 商船三井 <9104>

２. 鉄鋼(0262) -1.67 合同鉄 <5410> 、共英製鋼 <5440> 、冶金工 <5480>

３. 電気・ガス(0270) -2.05 レノバ <9519> 、東電ＨＤ <9501> 、東ガス <9531>

４. 小売業(0277) -2.48 松屋 <8237> 、三越伊勢丹 <3099> 、Ｊフロント <3086>

５. 医薬品(0258) -2.59 エーザイ <4523> 、ＪＣＲファ <4552> 、栄研化 <4549>

６. 非鉄金属(0263) -3.52 三井金 <5706> 、ＡＲＥＨＤ <5857> 、東邦鉛 <5707>

７. 陸運業(0271) -3.94 山九 <9065> 、富士急 <9010> 、南海電 <9044>

８. サービス業(0283) -4.08 りたりこ <7366> 、日本Ｍ＆Ａ <2127> 、アドウェイズ <2489>

９. 空運業(0273) -4.09 ＡＮＡＨＤ <9202> 、ＪＡＬ <9201>

10. 水産・農林業(0251) -4.50 マルハニチロ <1333> 、極洋 <1301> 、ニッスイ <1332>

11. ガラス・土石(0261) -4.50 黒崎播磨 <5352> 、品川リフラ <5351> 、特殊陶 <5334>

12. その他製品(0269) -4.60 菱鉛筆 <7976> 、ヤマハ <7951> 、ＮＩＳＳＨＡ <7915>

13. 食料品(0254) -4.69 寿スピリッツ <2222> 、山パン <2212> 、ファーマＦ <2929>

14. 繊維製品(0255) -4.72 三陽商 <8011> 、ユニチカ <3103> 、デサント <8114>

15. 金属製品(0264) -5.29 エイチワン <5989> 、Ｊテック・Ｃ <3446> 、横河ブＨＤ <5911>

16. 化学(0257) -5.32 一工薬 <4461> 、日精化 <4362> 、石原ケミ <4462>

17. 情報・通信業(0275) -5.36 デジアーツ <2326> 、アイネット <9600> 、アイネス <9742>

18. ゴム製品(0260) -5.36 バンドー <5195> 、フコク <5185> 、ＴＯＹＯ <5105>

19. 倉庫・運輸(0274) -5.41 三菱倉 <9301> 、トランシティ <9310> 、日本コンセプ <9386>

20. 建設業(0253) -5.69 住友林 <1911> 、日道路 <1884> 、積水ハウス <1928>

21. パルプ・紙(0256) -5.75 三菱紙 <3864> 、王子ＨＤ <3861> 、中越パ <3877>

22. 石油・石炭(0259) -6.03 富士石油 <5017> 、日本コークス <3315> 、ＥＮＥＯＳ <5020>

23. 精密機器(0268) -6.07 トプコン <7732> 、タムロン <7740> 、東京精 <7729>

24. 電気機器(0266) -6.08 スクリン <7735> 、アンリツ <6754> 、リオン <6823>

25. 鉱業(0252) -6.80 三井松島ＨＤ <1518> 、ＩＮＰＥＸ <1605> 、日鉄鉱 <1515>

26. 不動産業(0282) -6.82 京阪神ビル <8818> 、ＳＲＥＨＤ <2980> 、グッドコムＡ <3475>

27. 銀行業(0278) -6.83 三菱ＵＦＪ <8306> 、三井住友ＦＧ <8316> 、京都ＦＧ <5844>

28. 保険業(0280) -7.91 東京海上 <8766> 、ＭＳ＆ＡＤ <8725> 、Ｔ＆Ｄ <8795>

29. 輸送用機器(0267) -8.30 日車両 <7102> 、川重 <7012> 、フタバ <7241>

30. その他金融業(0281) -8.32 ネットプロ <7383> 、日本取引所 <8697> 、プレミアＧ <7199>

31. 機械(0265) -8.56 日立建機 <6305> 、ＴＯＷＡ <6315> 、ワイエイシイ <6298>

32. 卸売業(0276) -9.25 エネクス <8133> 、明治電機工業 <3388> 、丸紅 <8002>

33. 証券・商品(0279) -10.11 ＪＩＡ <7172> 、大和 <8601> 、マーキュリア <7347>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



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