　●今週の業種別騰落率ランキング

　　※8月2日終値の7月26日終値に対する騰落率
　　　東証33業種　　　　　　　　値上がり：　 1 業種　　値下がり：　32 業種
　　　東証プライム：1644銘柄　　値上がり：　96 銘柄　　値下がり：1540 銘柄　　変わらず他：　 8 銘柄

　　東証33業種　　　騰落率(％) 　【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄
１. 海運業(0272)　　　　 +0.27 　商船三井 <9104>
２. 鉄鋼(0262)　　　　　 -1.67 　合同鉄 <5410> 、共英製鋼 <5440> 、冶金工 <5480>
３. 電気・ガス(0270)　　 -2.05 　レノバ <9519> 、東電ＨＤ <9501> 、東ガス <9531>
４. 小売業(0277)　　　　 -2.48 　松屋 <8237> 、三越伊勢丹 <3099> 、Ｊフロント <3086>
５. 医薬品(0258)　　　　 -2.59 　エーザイ <4523> 、ＪＣＲファ <4552> 、栄研化 <4549>
６. 非鉄金属(0263)　　　 -3.52 　三井金 <5706> 、ＡＲＥＨＤ <5857> 、東邦鉛 <5707>
７. 陸運業(0271)　　　　 -3.94 　山九 <9065> 、富士急 <9010> 、南海電 <9044>
８. サービス業(0283)　　 -4.08 　りたりこ <7366> 、日本Ｍ＆Ａ <2127> 、アドウェイズ <2489>
９. 空運業(0273)　　　　 -4.09 　ＡＮＡＨＤ <9202> 、ＪＡＬ <9201>
10. 水産・農林業(0251)　 -4.50 　マルハニチロ <1333> 、極洋 <1301> 、ニッスイ <1332>
11. ガラス・土石(0261)　 -4.50 　黒崎播磨 <5352> 、品川リフラ <5351> 、特殊陶 <5334>
12. その他製品(0269)　　 -4.60 　菱鉛筆 <7976> 、ヤマハ <7951> 、ＮＩＳＳＨＡ <7915>
13. 食料品(0254)　　　　 -4.69 　寿スピリッツ <2222> 、山パン <2212> 、ファーマＦ <2929>
14. 繊維製品(0255)　　　 -4.72 　三陽商 <8011> 、ユニチカ <3103> 、デサント <8114>
15. 金属製品(0264)　　　 -5.29 　エイチワン <5989> 、Ｊテック・Ｃ <3446> 、横河ブＨＤ <5911>
16. 化学(0257)　　　　　 -5.32 　一工薬 <4461> 、日精化 <4362> 、石原ケミ <4462>
17. 情報・通信業(0275)　 -5.36 　デジアーツ <2326> 、アイネット <9600> 、アイネス <9742>
18. ゴム製品(0260)　　　 -5.36 　バンドー <5195> 、フコク <5185> 、ＴＯＹＯ <5105>
19. 倉庫・運輸(0274)　　 -5.41 　三菱倉 <9301> 、トランシティ <9310> 、日本コンセプ <9386>
20. 建設業(0253)　　　　 -5.69 　住友林 <1911> 、日道路 <1884> 、積水ハウス <1928>
21. パルプ・紙(0256)　　 -5.75 　三菱紙 <3864> 、王子ＨＤ <3861> 、中越パ <3877>
22. 石油・石炭(0259)　　 -6.03 　富士石油 <5017> 、日本コークス <3315> 、ＥＮＥＯＳ <5020>
23. 精密機器(0268)　　　 -6.07 　トプコン <7732> 、タムロン <7740> 、東京精 <7729>
24. 電気機器(0266)　　　 -6.08 　スクリン <7735> 、アンリツ <6754> 、リオン <6823>
25. 鉱業(0252)　　　　　 -6.80 　三井松島ＨＤ <1518> 、ＩＮＰＥＸ <1605> 、日鉄鉱 <1515>
26. 不動産業(0282)　　　 -6.82 　京阪神ビル <8818> 、ＳＲＥＨＤ <2980> 、グッドコムＡ <3475>
27. 銀行業(0278)　　　　 -6.83 　三菱ＵＦＪ <8306> 、三井住友ＦＧ <8316> 、京都ＦＧ <5844>
28. 保険業(0280)　　　　 -7.91 　東京海上 <8766> 、ＭＳ＆ＡＤ <8725> 、Ｔ＆Ｄ <8795>
29. 輸送用機器(0267)　　 -8.30 　日車両 <7102> 、川重 <7012> 、フタバ <7241>
30. その他金融業(0281)　 -8.32 　ネットプロ <7383> 、日本取引所 <8697> 、プレミアＧ <7199>
31. 機械(0265)　　　　　 -8.56 　日立建機 <6305> 、ＴＯＷＡ <6315> 、ワイエイシイ <6298>
32. 卸売業(0276)　　　　 -9.25 　エネクス <8133> 、明治電機工業 <3388> 、丸紅 <8002>
33. 証券・商品(0279)　 -10.11 　ＪＩＡ <7172> 、大和 <8601> 、マーキュリア <7347>

※上記の『【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

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