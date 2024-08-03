来週の主な予定 日銀7月会合「主な意見」 6月実質賃金は減少幅縮小か 豪中銀政策金利に中国消費者物価指数
来週の主な予定 日銀7月会合「主な意見」 6月実質賃金は減少幅縮小か 豪中銀政策金利に中国消費者物価指数
・豪中銀政策金利 中銀注目のCPI刈込平均が約2年ぶりに4%割れ、年内利上げ観測がほぼ消滅した
・中国消費者物価指数と生産者物価指数 CPIは伸びがやや加速しPPIは下落幅拡大する見込み
・日銀7月会合「主な意見」 追加利上げと減額計画を同時決定、植田総裁はさらなる利上げに前向き
・6月実質賃金は減少幅縮小する見込み、8月電気ガス補助金復活により秋頃プラス転換の見通し
・米ISM非製造業景気指数やカナダ中銀議事録、トラブル続きのパリ五輪が11日に閉幕する
5日（月）
日銀議事録（6月13日-14日開催分）
中国財新非製造業PMI（7月）
米ISM非製造業景気指数（7月）
FRB上級銀行融資担当者調査（SLOOS）
グールズビー・シカゴ連銀総裁、CNBC看板番組「Squawk Box」出演
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、金融政策と経済について講演（質疑応答あり）
6日（火）
日本実質賃金（6月）
豪中銀政策金利・四半期経済予測・ブロック豪中銀総裁 記者会見
英中銀資産購入ファシリティー（APF）四半期報告
7日（水）
外貨準備高（7月末）
外国為替平衡操作実施状況（日次ベース）（4月-6月）
NZ雇用統計（第2四半期）
中国貿易統計（7月）
カナダ中銀議事録（7月24日開催分）
8日（木）
日銀金融政策決定会合「主な意見」（7月30日-31日開催分）
NZ中銀インフレ予想（第3四半期）
ブロック豪中銀総裁、講演
バーキン・リッチモンド連銀総裁、モルスタのゼントナー氏、全米企業エコノミスト協会（NABE）講演（質疑応答あり）
9日（金）
中国消費者物価指数・生産者物価指数（7月）
カナダ雇用統計（7月）
11日（日）
パリ五輪閉会式
※予定は変更することがあります
・豪中銀政策金利 中銀注目のCPI刈込平均が約2年ぶりに4%割れ、年内利上げ観測がほぼ消滅した
・中国消費者物価指数と生産者物価指数 CPIは伸びがやや加速しPPIは下落幅拡大する見込み
・日銀7月会合「主な意見」 追加利上げと減額計画を同時決定、植田総裁はさらなる利上げに前向き
・6月実質賃金は減少幅縮小する見込み、8月電気ガス補助金復活により秋頃プラス転換の見通し
・米ISM非製造業景気指数やカナダ中銀議事録、トラブル続きのパリ五輪が11日に閉幕する
5日（月）
日銀議事録（6月13日-14日開催分）
中国財新非製造業PMI（7月）
米ISM非製造業景気指数（7月）
FRB上級銀行融資担当者調査（SLOOS）
グールズビー・シカゴ連銀総裁、CNBC看板番組「Squawk Box」出演
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、金融政策と経済について講演（質疑応答あり）
6日（火）
日本実質賃金（6月）
豪中銀政策金利・四半期経済予測・ブロック豪中銀総裁 記者会見
英中銀資産購入ファシリティー（APF）四半期報告
7日（水）
外貨準備高（7月末）
外国為替平衡操作実施状況（日次ベース）（4月-6月）
NZ雇用統計（第2四半期）
中国貿易統計（7月）
カナダ中銀議事録（7月24日開催分）
8日（木）
日銀金融政策決定会合「主な意見」（7月30日-31日開催分）
NZ中銀インフレ予想（第3四半期）
ブロック豪中銀総裁、講演
バーキン・リッチモンド連銀総裁、モルスタのゼントナー氏、全米企業エコノミスト協会（NABE）講演（質疑応答あり）
9日（金）
中国消費者物価指数・生産者物価指数（7月）
カナダ雇用統計（7月）
11日（日）
パリ五輪閉会式
※予定は変更することがあります