来週の主な予定 日銀7月会合「主な意見」 6月実質賃金は減少幅縮小か 豪中銀政策金利に中国消費者物価指数 来週の主な予定 日銀7月会合「主な意見」 6月実質賃金は減少幅縮小か 豪中銀政策金利に中国消費者物価指数

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来週の主な予定 日銀7月会合「主な意見」 6月実質賃金は減少幅縮小か 豪中銀政策金利に中国消費者物価指数



・豪中銀政策金利 中銀注目のCPI刈込平均が約2年ぶりに4%割れ、年内利上げ観測がほぼ消滅した

・中国消費者物価指数と生産者物価指数 CPIは伸びがやや加速しPPIは下落幅拡大する見込み

・日銀7月会合「主な意見」 追加利上げと減額計画を同時決定、植田総裁はさらなる利上げに前向き

・6月実質賃金は減少幅縮小する見込み、8月電気ガス補助金復活により秋頃プラス転換の見通し

・米ISM非製造業景気指数やカナダ中銀議事録、トラブル続きのパリ五輪が11日に閉幕する



5日（月）

日銀議事録（6月13日-14日開催分）

中国財新非製造業PMI（7月）

米ISM非製造業景気指数（7月）

FRB上級銀行融資担当者調査（SLOOS）

グールズビー・シカゴ連銀総裁、CNBC看板番組「Squawk Box」出演

デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、金融政策と経済について講演（質疑応答あり）



6日（火）

日本実質賃金（6月）

豪中銀政策金利・四半期経済予測・ブロック豪中銀総裁 記者会見

英中銀資産購入ファシリティー（APF）四半期報告



7日（水）

外貨準備高（7月末）

外国為替平衡操作実施状況（日次ベース）（4月-6月）

NZ雇用統計（第2四半期）

中国貿易統計（7月）

カナダ中銀議事録（7月24日開催分）



8日（木）

日銀金融政策決定会合「主な意見」（7月30日-31日開催分）

NZ中銀インフレ予想（第3四半期）

ブロック豪中銀総裁、講演

バーキン・リッチモンド連銀総裁、モルスタのゼントナー氏、全米企業エコノミスト協会（NABE）講演（質疑応答あり）



9日（金）

中国消費者物価指数・生産者物価指数（7月）

カナダ雇用統計（7月）



11日（日）

パリ五輪閉会式



※予定は変更することがあります

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