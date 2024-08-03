【津波予報】被害の心配なし 千葉県九十九里・外房、伊豆諸島など 07:53時点
気象庁は3日午前7時53分に津波予報（若干の海面変動）を発表しました。
気象庁によりますと、3日午前7時23分にフィリピン付近を震源とする強い地震が起きました。震源の深さは不明です。地震の規模を示すマグニチュードは7と推定されます。
津波予報（若干の海面変動）が発表された地域は、千葉県九十九里・外房・伊豆諸島・小笠原諸島・静岡県・愛知県外海などです。
若干の海面変動が予想されますが、被害の心配はありません。
◆気象庁からのお知らせ
若干の海面変動が予想される時刻は、早い沿岸で０３日０９時００分頃です。
これらの沿岸では今後半日程度は若干の海面変動が継続する可能性が高いと考えられます。
◆津波予報（若干の海面変動）が発表されている全地域
・千葉県九十九里・外房
・伊豆諸島
・小笠原諸島
・静岡県
・愛知県外海
・三重県南部
・和歌山県
・徳島県
・高知県
・宮崎県
・鹿児島県東部
・種子島・屋久島地方
・奄美群島・トカラ列島
・沖縄本島地方
・宮古島・八重山地方
◆津波情報について
「津波予報(若干の海面変動)」が発表された場合
津波予報(若干の海面変動)は、津波による災害が起こるおそれがない場合に発表されます。若干の海面変動が予想されますが、被害の心配はありません。海に入っての作業や釣り、海水浴などに際しては十分な留意が必要です。
この津波予報に関する情報は3日午後9時00分まで有効です。
今後の情報にご留意ください。