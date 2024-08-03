暑い夏にピッタリなキッチンカーも！クイーンズスクエア横浜「サマーフェスティバル 2024」「MUSIC DAYS 2024」
クイーンズスクエア横浜イベント実行委員会は、2024年8月10日(土)・11日(日)に「サマーフェスティバル 2024」を、2024年8月22日(木)・23日(金)に「MUSIC DAYS 2024」を開催します。
クイーンズスクエア横浜「サマーフェスティバル 2024」「MUSIC DAYS 2024」
クイーンズスクエア横浜イベント実行委員会は、2024年8月10日(土)・11日(日)に「サマーフェスティバル 2024」を、2024年8月22日(木)・23日(金)に「MUSIC DAYS 2024」を開催。
館内でお買い物・ご飲食をすると、ジャンボガラポン抽選会や縁日に参加できる「サマーフェスティバル 2024」や、吹奏楽の圧巻の演奏が楽しめる「MUSIC DAYS 2024」
その他にもこの夏はイベント盛りだくさんです。
〜開催概要〜
【サマーフェスティバル 2024】
期間中に対象店舗にて2,000円以上(税込)購入いただき、レシートを抽選会場にお持ちいただくと対象金額分のメダルを付与。
メダル1枚につき、1回分、ジャンボガラポン抽選会や縁日に参加できます。
※お一人様最大5回まで。
また、暑い夏にピッタリなキッチンカーも登場します。
・豪華景品が当たる？！ジャンボガラポン抽選会(各日限定500名)
11:00〜17:00(最終受付16:50)
・縁日【ヨーヨー釣り、スーパーボールすくい、射的】(各日限定150名ずつ)
11:00〜17:00(最終受付16:50)
・キッチンカー
11:00〜20:00(ラストオーダー19:30)
開催日程：2024年8月10日(土)・11日(日・祝)
会場 ：クイーンズパーク ※雨天決行・荒天中止
【MUSIC DAYS 2024】
圧巻の演奏が楽しめる吹奏楽演奏会。
横浜市内、川崎市内の中学・高校生が日々の練習の成果を発揮します。
開催日程：2024年8月22日(木)・23日(金) 12:00〜17:00
会場 ：クイーンズサークル
・2024年8月22日(木)
(1)川崎市立高津中学校
(2)川崎市立有馬中学校
(3)横浜市立小田中学校
(4)川崎市立野川中学校
(5)大西学園中学校・高等学校
・2024年8月23日(金)
(1)横浜市立あかね台中学校
(2)横浜市立城郷中学校
(3)横浜市立東永谷中学校
(4)横浜市立青葉台中学校
(5)川崎市立宮内中学校
※内容は予告なく変更する場合があります。
アクセス：横浜高速鉄道みなとみらい線「みなとみらい駅」直結
JR・地下鉄「桜木町駅」 徒歩8分(動く歩道を利用)
主催 ：クイーンズスクエア横浜イベント実行委員会
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post 暑い夏にピッタリなキッチンカーも！クイーンズスクエア横浜「サマーフェスティバル 2024」「MUSIC DAYS 2024」 appeared first on Dtimes.