暑い夏にピッタリなキッチンカーも！クイーンズスクエア横浜「サマーフェスティバル 2024」「MUSIC DAYS 2024」

クイーンズスクエア横浜イベント実行委員会は、2024年8月10日(土)・11日(日)に「サマーフェスティバル 2024」を、2024年8月22日(木)・23日(金)に「MUSIC DAYS 2024」を開催します。

館内でお買い物・ご飲食をすると、ジャンボガラポン抽選会や縁日に参加できる「サマーフェスティバル 2024」や、吹奏楽の圧巻の演奏が楽しめる「MUSIC DAYS 2024」

その他にもこの夏はイベント盛りだくさんです。

〜開催概要〜

【サマーフェスティバル 2024】

期間中に対象店舗にて2,000円以上(税込)購入いただき、レシートを抽選会場にお持ちいただくと対象金額分のメダルを付与。

メダル1枚につき、1回分、ジャンボガラポン抽選会や縁日に参加できます。

※お一人様最大5回まで。

また、暑い夏にピッタリなキッチンカーも登場します。

・豪華景品が当たる?!ジャンボガラポン抽選会(各日限定500名)

11:00〜17:00(最終受付16:50)

・縁日【ヨーヨー釣り、スーパーボールすくい、射的】(各日限定150名ずつ)

11:00〜17:00(最終受付16:50)

・キッチンカー

11:00〜20:00(ラストオーダー19:30)

開催日程:2024年8月10日(土)・11日(日・祝)

会場 :クイーンズパーク ※雨天決行・荒天中止

【MUSIC DAYS 2024】

圧巻の演奏が楽しめる吹奏楽演奏会。

横浜市内、川崎市内の中学・高校生が日々の練習の成果を発揮します。

開催日程:2024年8月22日(木)・23日(金) 12:00〜17:00

会場 :クイーンズサークル

・2024年8月22日(木)

(1)川崎市立高津中学校

(2)川崎市立有馬中学校

(3)横浜市立小田中学校

(4)川崎市立野川中学校

(5)大西学園中学校・高等学校

・2024年8月23日(金)

(1)横浜市立あかね台中学校

(2)横浜市立城郷中学校

(3)横浜市立東永谷中学校

(4)横浜市立青葉台中学校

(5)川崎市立宮内中学校

※内容は予告なく変更する場合があります。

アクセス:横浜高速鉄道みなとみらい線「みなとみらい駅」直結

JR・地下鉄「桜木町駅」 徒歩8分(動く歩道を利用)

主催 :クイーンズスクエア横浜イベント実行委員会

