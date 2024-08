大阪の夏恒例イベント『第36回なにわ淀川花火大会』が、きょう3日夜に開催される。会場(新御堂筋・新淀川大橋より下流国道2号線・淀川大橋までの淀川河川敷)周辺エリアで観覧の場合、混雑や交通規制、熱中症に注意。テレビ大阪で完全生中継される(後7:30〜8:54)。テーマは「〜RISE〜 SORA高く舞い上がる花火に想いをのせて世界へ」。同イベント史上初、全楽曲に花火がシンクロする予定で、都市型の花火大会では珍しい「一尺玉」も上空約300メートルに打ち上がる。

テレビ大阪では、計12台のカメラを配備。上空からもヘリコプターとドローンを駆使し、通常では見られない臨場感満載の映像美を届ける。地上波のほか、YouTube「テレビ大阪ニュース」でも生配信。会場近くの特設スタジオからは、内藤剛志、石井亮次、白石聖の3人が現場の熱気をリポートする。■内藤剛志 コメントこの仕事を毎年、めっちゃ楽しみにしております!淀川花火大会は他とは全然違って、1発目があがってからエンディングまで息もつかせぬ、特別な花火大会だと思います。せっかく毎年呼んでいただいているので、いいコメントをしたいと思っているのですが、「ああ!すごい!綺麗!」と言っているうちにいつも終わってしまいまして、すみません(笑)。花火は一瞬だからこそ、心に残るものだと思います。今年もみなさんと一緒に一瞬を楽しみたいです!暑い夏ですが、この花火大会でエネルギーをもらって夏後半を頑張っていきたいと思います!■石井亮次 コメントとにかく暑い、なにわの夏を盛り上げる『なにわ淀川花火大会』ですが、クーラーの効いた部屋で、部屋の電気を消して、この番組を見ていただければ、そこはまさに花火大会の会場になります!冷たいビールとともに、ぜひご覧いただきたいと思います!ヘリコプター・ドローンからの中継も見どころです!■白石聖 コメント大好きな大阪で花火大会に参加させていただけること、今からワクワクしています。特に上空から撮影される花火は一体どんな景色なのか、とても楽しみです。浴衣を着て美しい花火を見る、素敵な夏の風物詩を目に心に焼き付けたいと思います。現地で見る方も離れた場所で見る方も、同じ花火を見て一緒に夏を感じましょう。■プログラム(イベント公式サイトより)シーン1「陽 〜Rising Up〜」【使用楽曲】ロッシーニ「ウィリアム・テル序曲」EXILE 「Rising Sun」煙火師:愛知県 株式会社磯谷煙火店見所など:鮮やかな色彩で人々を魅了する万華鏡や、暗闇の中でキラキラと輝くミラーボールをオマージュしたオリジナリティあふれる芸術花火。また、創造花火のジャンルで傑作と言われる”光の宝石”も関西で唯一ここでだけお披露目いたします。シーン2「翔 〜Flying Up〜」【使用楽曲】Official髭男dism「Laghter」緑黄色社会「花になって - Be a flower」煙火師:長野県 アルプス煙火工業株式会社見所など:近年主流になりつつある時差式花火に加え、新たに今まで以上に高輝度で発色する花火を研究しています。一瞬ですが永遠に心に残る花火を目指し製作します。ご覧ください!シーン3「騰 〜Heating Up〜」【使用楽曲】SEKAI NO OWARI「最高到達点」SPYAIR「オレンジ」煙火師:群馬県 灯屋煙火店見所など:なにわ淀川花火大会は、自由度の高い演出が可能なロケーションと技術の高い煙火店の結集により全国的にも有名な花火大会です。参加できることを大変うれしく思います。観客の皆様に大きな感動をお届けできるよう、渾身の演出で華やかに花火を打ち上げます。シーン4「昇 〜Climbing Up〜」【使用楽曲】ケルティック・ウーマン「You Raise Me Up」YOASOBI「アイドル」煙火師:長野県 信州煙火工業株式会社見所など:自社製造にこだわり、現代のコンピューター点火に特化した緻密な演出製品の研究に力を入れております。2012年には世界で初めて虹色の花束「レインボーマイン」を開発し、近代スターマインにおける下層演出の可能性を拡げました。音楽の抑揚に合わせたドラマチックな演出で会場をさらに盛り上げます。シーン5「跳 〜Jumping Up〜」【使用楽曲】[Alexandros]「ワタリドリ」Vaundy「怪獣の花唄」エルガー「威風堂々」煙火師:長野県伊那市 有限会社伊那火工堀内煙火店見所など:自社生産した自慢の花火を使用し、なにわ淀川花火大会でしかできない演出をいたします。水面に咲く大迫力の水中花火、大都会のビル群の中で炸裂する渾身の尺玉などご期待ください。昨年よりもボリュームアップしたフィナーレで、忘れられない感動を演出します。